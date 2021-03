الجيش اليمني يأسر فصيل كامل يتبع لجماعة أنصار الله

أعلن الجيش اليمني اليوم الأحد، عن أسره أمس فصيل كامل من جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال مواجهاته مع الجماعة في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة في اليمن.

وصرَّح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، بأنه تم أسر 18 عنصر من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب وأن أغلبهم من الأطفال.

أسرى الحوثي أمس في جبهة #حجة ويلاحظ ان أغلبهم أطفال. pic.twitter.com/NLBYoRnXFK — أحمد الصباحي (@AHMED_ALSABAI) March 14, 2021

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله، ومقتل 5 عناصر من الجماعة كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح المسؤول في الجيش اليمني المعارك لا تزال جارية، وسط تقدّم لقوات الجيش اليمني وفرار ميليشيا الحوثي من الجبهات، بحسب المشهد اليمني.

فيما أعلن الجيش اليمني اليوم عن تحريره لمنطقة بني حسن، بعد اشتباكات أدت إلى تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله ومقتل العشرات من عناصرها.

كشف الجيش اليمني في 11 مارس الجاري، عن استعادته لمواقع جديدة من سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد المعارك الدائرة بينهما على مدار أسبوعين في محافظة تعز اليمنية.

وأكد الجيش اليمني أن “قوات الجيش سيطرت على جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي تعز والتحمت بجبهة الكَدحة بشكل كامل”.

وأردف أن “الجيش حرر صباح اليوم جبل غباري الاستراتيجي في مديرية الوازعية المطل على منطقة البَرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي”.

وأشار إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال المعارك”.

هذا وكانت قد استعادت قوات الجيش اليمنيفي 11 مارس الجاري، قطع عديدة من العتاد من بينها ناقلة جنود مدرعة “BTR-80A” من أيدي جماعة الحوثيين في اليمن.

وفي 3 مارس الجاري، تمكن الجيش اليمني من تحقيق تقدم كبير على جماعة الحوثي (أنصار الله) خلال مواجهات مع الجماعة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

إذ أعلنت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “الجيش الوطني سيطر على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز”.

وكشفت الوكالة أن “قوات من اللواء 145 مشاة هاجمت مواقع للحوثيين في جبهات الأشروح وجبهة القوز في مديرية جبل حبشي، وعزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز”.

