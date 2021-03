طلال مارديني ينتقم من باسم ياخور ويردّ على سخريته منه

إنتقم الممثل السوري طلال مارديني من زميله الممثل السوري باسم ياخور، وذلك رداً منه على سخرية الأخير منه سابقاً في حلقة من برنامجه “أكلناها” بسبب تواجده الدائم في النادي الرياضي بقوله “ما عاد اتكنس من الجيم”.

ونشر طلال مارديني عبر صفحته الخاصة على انستغرام مقطع فيديو، ظهر فيه ياخور بلقطات مختلفة وهو يمارس التمارين الرياضية القاسية في النادي، وعلّق بالقول:”اللي بيعيب ع الناس الله بيبليه، اهل اول ما تركو شي ما قال، وابو روي الرياضي، احلى زلمة بالعالم”.

وقال طلال لباسم ضمن الفيديو ممازحاً “كيف وضع الجيم معك ما عاد طلعت من الجيم، بجي الصبح بلاقيك بالجيم، حتى بالليل بلاقيه للغالي” كما علق طلال بسؤاله “مين ما عاد اتكنس من الجيم برأيك؟”.

ونعى مارديني والدته عبر حسابه على “تويتر”، بكلمات مقتضبة يملأها الحزن والأسى، وقال: “الله يرحمك يا ماما لا اعتراض على حكم الله انا لله و انا اليه راجعون”.

بدوره، عزى الممثل والمنتج السوري النجم باسم ياخور الفنان طلال مارديني، وقال عبر حسابه على “انستغرام”: “العمر الك يا طلال العمر الك يا أخي الله يرحم والدتك ويسكنها فسيح جناته وانا اللي بعرف قديش كنت مكلل برضاها عليك … الله يصبرك ويقويك “.

وتفاعل عدد من النجوم السوريين مع تدوينة ياخور، وعزوا مارديني بوفاة والدته، منهم شكران مرتجى وجومانا مراد ونظلي الرواس وصباح الجزائري وشادي الصفدي والمطرب السوري عبد الكريم حمدان.

من جانبها، نشرت الممثلة السورية جيني إسبر ستوري عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة تجمع مارديني بوالدته وقالت: “العمر إلك طلال الله يرحمها يا رب”.

أما الممثلة السورية صفاء سلطان فكتبت عبر حسابها على ” انستغرام” معزية مارديني: “صديق و أخي ورفيق الايام الحلوه طلال مارديني الله يرحم والدتك ياغالي ويصبر قلبك وياريتني قدرت اجي ودعها …. ربي يصبر قلبك ويكون معك مافي كلام بيواسيك بعرف قديه انت بتحبها وهي متعلقه فيك …. ا اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك أنت الغفور الرحيم “.

