السودان .. نظامي يتعدى على الكادر الطبي داخل مستشفى سنار الحكومي

اعتدى أحد أفراد الشرطة السودانية على طبيبة داخل مستشفى سنار قبل أن يستدعي قوة أخرى اقتحمت المستشفى على متن سيارة رباعية الدفع، بحسب ما أعلن أطباء المستشفى في بيان.

وأعلن الأطباء والكوادر الصحية بالمستشفى عن الدخول في إضراب عن العمل حتى توفير الحماية الكافية للأطباء والكوادر العاملة بالمستشفى، ومحاسبة النظامي المعتدي وفق قانون حماية الكوادر الطبية والصحية، إضافة إلى العمل الجاد على تهيئة بيئة العمل.

قائلين إن الأطباء والكوادر الطبية يعملون في ظل ظروف سيئة تنعدم فيها أدنى مقومات العمل. وقال الأطباء بمستشفى سنار الحكومي في بيان أمس إن الأطباء والكوادر العاملة بمستشفى سنار قسم الطوارئ تعرضوا إلى اعتداء جسدي ولفظي من أحد أفراد قوات شرطة الاحتياطي المركزي.

وأضاف البيان: “حضر المعتدي ليلة الجمعة 12/مارس وقام الطبيب المناوب بمعاينته وهو بحالة مستقرة، وأجريت الفحوصات اللازمة مجاناً بالطوارئ، وأتى صباح السبت بنتيجة الفحص، وفي ذلك الوقت كانت الطبيبة المعتدى عليها تقوم بمعاينة مريضة كبيرة في السن (80 عاماً) وفي حالة حرجة، وطلبت من المعتدي الانتظار حتى تنتهي من معاينة الحالة الحرجة”.

وتابع: “بدأ بالشتم والسب وقام بجرها من يدها فتخلصت منه بمعاونة المدير الإداري وبعض أفراد الحماية وخرجت من عيادة الطوارئ للاستنجاد بحرس المستشفى، لكنه طاردها ودفعها بيده قبل أن تحتمي بمكتب حرس المستشفى.

في تلك الأثناء قام النظامي بالاعتداء على المدير الإداري واستدعى قوة إضافية قدمت على متن عربة “تاتشر” وكانوا يتوعدون الطبيبة بالضرب وأنهم لن يبرحوا المستشفى إن لم يجدوها”، حسبما أفاد موقع (كوش نيوز) السوداني.

وكان عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني قد أعلن عن إدانته للاعتداءات المتكررة تجاه الكوادر الطبية والصحية، وأكّد على إلتزام الدولة بمعالجة الأمر بالقانون الرادع.

وترأس حمدوك بحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، اجتماعاً مع ممثلي المكتب الموحد للأطباء وتنسيقية نواب الاخصائيين، وحضر الاجتماع الوزير عمر مانيس ونصر الدين عبد الباري وزير العدل والنائب العام تاج السر الحبر، لمناقشة هذه الظاهرة والاعتداءات المتكررة في أماكن عمل الكوادر الطبية وإيجاد علاج حاسم وصارم.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، تقديره الكبير لجهود الأطباء والكوادر الصحية، واستمع الاجتماع إلى عرض من ممثلي الأطباء للملابسات المختلفة للظاهرة وقدمت وزارة العدل مسودة قانون حماية الكوادر الصحية والطبية.

