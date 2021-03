المهاجم الجامايكي للمريخ يتحدث عن حظوظ الأحمر للاستمرار في الأبطال

أبدى المهاجم الجامايكي لفريق المريخ السوداني دارين ماتوكس، عن تفاؤله بقدرات ممثل السودان ببطولة دوري أبطال إفريقيا لتصحيح مساره والعمل على إحداث المفاجأة بالمجموعة الأولى.

حديث المهاجم الجامايكي جاء على خلفية اللقاء المصيري للمريخ حينما يحل ضيفًا على سيمبا التنزاني، بعد غد الثلاثاء، بستاد ينجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

وسيكون المريخ محظوظا لأنه سيخوض المباراة أمام سيمبا بدون جمهور، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في هذا الجانب، للاحترازات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها سيمبا مباراة هذا الموسم بدون جمهور.

ويقول المهاجم الجامايكي دارين ماتوكس: “بالتأكيد المريخ ما زال يملك فرصة الاستمرار في البطولة، خاصة وأنني أرى أن الأمور مع هذا المدرب الجديد سوف تسير بشكل جيد، الذي تحدث عن التعامل مع كل مباراة على حدة، ويؤدي الفريق معه بصناعة الكثير من الفرص”.

وحصد المريخ نقطته من 3 مباريات، حيث خسر الأولى خارج ملعبه بثلاثية نظيفة أمام الأهلي القاهري، والثانية بملعبه برباعية أمام فيتا، وتعادل في ملعبه الأسبوع الماضي أمام سيمبا.

وأضاف دارين ماتوكس: “استمرار المريخ في البطولة مرهون بالفوز فقط في بقية المباريات، والفوز يعني إحراز الأهداف”.

وأكمل: “نواجه سيمبا في الوقت المناسب الذي شهد تحسنا نوعيا في الأداء يساعدنا في الحصول على الـ3 نقاط”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

أصحاب الأرض فريق سيمبا، انتكس مؤخرًا، في الدوري المحلي بتعادله أمام “تنزانيا بريزونس”، وهو امتداد لتعادله أمام المريخ في أم درمان.

وتعاقد المريخ مؤخرًا مع المدير الفني الجديد لاعب نيوكاسل في منتصف تسعينيات القرن الماضي لي كلارك، الذي باشر مهمته فورًا وفاز بمباراتين على الهلال الفاشر والمريخ الفاشر على التوالي في الدوري.

واستقبل المريخ” المدرب المصري الشاب “إسلام جمال” قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للطاقم الفني للفريق في منصب “مدرب أحمال ومسؤول علاج طبيعي”.

ويحتل سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب وصيفاً برصيد 4 نقاط، ثم الأهلي ثالثاً بـ 4 نقاط، وأخيراً المريخ وفى رصيده نقطة واحدة.

