حالة نادرة في أحد مستشفيات مصر.. مولودة بشعر أبيض

ولدت طفلة داخل مستشفى بمحافظة الاقصر جنوبي مصر، وجاء شعرها ممتلئا بخصلات بيضاء لتصبح حديث الجميع كونها حالة لا تتكرر كثيرا.

وحسب استشاري أمراض النساء والتوليد، والمسؤول عن عملية ولادة الطفلة، حامد سيد، فإن تلك حالة نادرة تسمى متلازمة ورد امرج، وتحدث لطفل واحد من بين أربعين ألفا على مستوى العالم، هذا كما تحمل الطفلة رؤى عينا يسرى لونها أسود، ويمنى زرقاء، إلا أن الأطباء أكدوا أنها تتمتع بصحة جيدة.

وفي تصريح له على موقع سكاي نيوز، قال حامد إن من النادر التعامل مع حالات مشابهة، لذلك قام بالتقاط عدد من الصور التذكارية معها.

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