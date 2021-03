توصية مصرية لتبادل الخبرات حول مكافحة كورونا

أعلن مجلس وزراء الصحة العرب، على موافقة على توصية وزارة الصحة المصرية بإنشاء منصة عربية لتبادل الخبرات حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء.

ومن جانبة، أكدالمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة المصري، هالة زايد، شددت على “ضرورة إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب، لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء”.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة جدول أعمال الدورة الـ54، الذي ترأسته افتراضيا، مع وزارة الصحة المصرية.

واوضحت وزير الصحة المصرية أن “المنصة ستسهم في فتح قنوات للمناقشة بين صانعي القرارات بالدول العربية”.

ونوهت الوزيرة على “أهمية أن تشمل المنصة نتائج مشاركة الدول في التجارب الإكلينيكية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، واستراتيجيات الدول لمواجهة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتاحة التشريعات التي تجريها الدول في المجال الصحي لتبادل وتعميم تلك التشريعات للاسترشاد بتجاربها في الموضوعات المختلفة والاستفادة منها بما يسهم في تسريع وضع التشريعات”.

واكملت :” بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لللاجئين، من خلال المنصة بما يضمن حشد موارد الدول العربية لتقديم الدعم للنازحين واللاجئين”.

وأكد خالد مجاهد إلى أن تلك المنصة “ستتضمن آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول، وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية، وأن الوزيرة أكدت استعداد وزارة الصحة والسكان المصرية، لتقديم الدعم الفني الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

وتابع مصدر وزارة الصحة المصرية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على هاتفهم المحمول أو عبر تطبيق الواتساب، وممن تم إبلاغهم رسمياً للتوجه إلى المستشفى وتم تزويدهم بموعد تطعيمهم.

