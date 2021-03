تمكنت لجنة التفكيك من القبض على إبن مالك شركة الحسان والعابد فلسطيني الأصل، “مؤيد ماهر أبو جواد”، يحمل جوازاً سودانياً في طريقه إلى أسمرا، وذلك للوجه في عن عمليات كبيرة لتبييض الأموال تمت عبر تلك الشركات.

و أصدرت لجنة التفكيك قراراً تم بموجبة حجز أرصدة واسترداد شركات حسان والعابد، للقيادي الإسلامي بحركة حماس الشهير ب”ابوعارف”، لصالح وزارة المالية.

يذكر ايضا انه بعد إعلان لجنة التفكيك لقرار الاسترداد تم نهب أكثر من 30 عربة وكمية من الأموال، لكن تمكنت اللجنة من استرداد 28 منها حتى الآن.

وقال المصدر، أن ضابط المرور قام باجراء نقل ملكية المركبات المنهوبة، وأفاد أن الفلسطيني الآن داخل الحراسة بأمر من النيابة العامة بجانب 4 سودانيين متورطين في الجريمة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر صحفية أن هناك اتفاق أمني بين السودان ومصر سيعمل على تضييق الخناق على رموز النظام البائد الذين ذهبوا إلى مصر عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير.

هذا ومن المنتظر أن يعمل هذا الاتفاق على تسليم رموز النظام البائد، وأبرزهم صلاح قوش، مدير جهاز أمن نظام البشير، وأخرين، وفقاً لـ “الراكوبة نيوز”.

بالإضافة إلى مبعوث البشير للجامعة العريبة، كمال حسن علي، المتهم في التسبب في مجزرة شهداء العيلفون الشهيرة، التي راح ضحيتها مئات الشباب في العام 1998.

وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، صرح عضو مجلس السيادةفي السودان، محمد الفكي سليمان، قائلاً ” إن آلاف الشباب دفعوا ثمن معارضتهم للانقاذ تشريدا وتعذيبا”.

وقال عضو المجلس السيادي في السودان، ” لدينا شهداء بالالاف وآلاف تشردوا وشبابنا وصلوا حتى الاسكيموا”، بحسب “الراكوبة نيوز”.

لافتاً من خلال حديثه في حوار صحفي، أن الجبهة الطلابية الوطنية في السودان ظلت في حالة كفاح مستمر ومتواصل لاسقاط نظام المعزول.

وعلق الفكي عن ما تردد من قبل عن فتح مسارات القيادة العامةأمام المتظاهرين في السادس من أبريل، من قبل صلاح قوش، مدير جهاز أمن البشير، حتى يصل الثوار محيط القيادة.

هذا وقد قال الفكي ” الطوفان الهادر من الثوار والشعب يكذب ادعاءات فتح المسارات بواسطة قوش”.

The post السودان..لجنة التفكيك تقبض على فلسطيني بتهمة غسيل الأموال appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ