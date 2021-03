بعد خروجه من السجن.. قتل زوجة والده وفجّر منزلها بدمشق

ألقت شرطة ناحية الكسوة بريف دمشق القبض على مجرم أقدم على قتل زوجة والده وسرق مصاغها الذهبي وجواليها، وذلك بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن معلومات وردت إلى شرطة ناحية الكسوة بنشوب حريق ضمن منزل في محلة (خان دنون) بريف دمشق ناتج عن انفجار في مطبخ المنزل ما أدى لوفاة صاحبة المنزل المدعوة (ربيعة. ز).

وأضافت أن زوج المتوفية أفاد بأن زوجته قبل وفاتها كانت ترتدي مصاغاً ذهبياً وتملك جوالين لم يتم العثور عليهم ما أثار الشك حول وجود جريمة قتل هدفها السرقة.

ومن خلال جمع المعلومات والأدلة من قبل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق تبين أن المدعو (بلال . ع) الذي يكون ابن زوج المغدورة هو من أرباب السوابق الجرمية ومنذ فترة وجيزة خرج من السجن، حيث تم الاشتباه به.

وبمواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بإقدامه على قتل زوجة والده (خالته) مستغلاً عدم تواجد والده في المنزل.

حيث قام بالذهاب إلى المنزل وأثناء وجود زوجة والده في المطبخ قام بضربها على رأسها بقطعة خشبية مما أدى لفقدانها الوعي والوقوع على الأرض، ومن ثم قام بسلبها مصاغها الذهبي الذي ترتديه وسرقة جواليها، وبعدها قام بفتح صنبور أسطوانة الغاز وإشعال النار بالمطبخ، وبعدها قام بإغلاق باب المطبخ ولاذ بالفرار وبعد عدة دقائق من هروبه حدث انفجار أدى إلى حريق المطبخ، وجزء من المنزل ووفاة المغدورة.

كما اعترف بأنه قام بتخبئة المسروقات المذكورة في منزله، وبدلالته تم استرداد المصاغ الذهبي والجوالين المسروقين.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة معه، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وتشهد سوريا جرائم وأحداث مماثلة كثيرة، في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الخانقة والجوع الذي يعاني منه الشعب السوري بسبب العقوبات الخارجية والفساد الداخلي.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد بثت عبر صفحتها في فيسبوك مقطع فيديو يوثق اعترافات امرأة اقدمت على قتل زوجها بشفرة الحلاقة .

واكتشفت الجريمة بعد تقدم شخص بمعلومات لقسم شرطة القدم بمشاهدة أخيه مقـتولاً بشفرة الحلاقة في منزله ضمن منطقة نهر عيشة في دمشق.

