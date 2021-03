سريع: الحوثيون يستهدفون مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية

أكد يحي سريع، المتحدث باسم حركة “أنصار الله” (الحوثية) في اليمن، عن استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة.

حيث نشر سريع على “تويتر” قائلاً: “تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة”.

وتابع المتحدث بإسم الحوثيين أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا”.

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إعتراضه وتدنيره لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وصف محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة “أنصار الله”، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة حول اليمن بأنها إيجابة، مؤكدا بانها بحاجة إلى” أفعال تثبت مصداقيتها”.

حيث غرد محمد الحوثي عبر “تويتر” صباح اليوم الاثنين: “ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ما ننتظره ما ينسجم مع التصريح الآن”.

وكان قد ايلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد وزير الخارجية بأن:” الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أكدت واشنطن الاسبوع الماضي ، أنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وذلك عقب استهداف الحوثيين منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وفي هذا الشأن قالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر تويتر: “تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها”، مؤكدة “أن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر

واعتبرت أن “اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام“.

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

