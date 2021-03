الفنانة نانسي عجرم تنشر فيديو وتعلق :” أمي قريبا”

كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن أغنيتها الجديدة المرتقب صدورها بمناسبة يوم الأم،حيث نشرت على موقع “تويتر”، مقطع فيديو وعلقت عليه “أمي .. قريباً”

#إمّي قريبًا pic.twitter.com/6ObUj6Kv7x — Nancy Ajram (@NancyAjram) March 13, 2021

وتحدثت الفنانة اللبنانية في الفيديو عن علاقتها بوالدتها، وقالت نانسي: “عندما شاهدتني والدتي لأول مرة أغني في حفل أحست أن الدنيا لم تعد تتسع لها وحتى عينيها كانتا تتكلمان”.

وأضافت الفنانة اللبنانية : “عندما أكون على المسرح وتحضرني أمي بشكل مباشر وتشاهد تفاعل الجمهور ومحبته لي أكيد تحس بنفسها أنها فخورة بي”.

ومن المقرر أن تطرح نانسي عجرم أغنيتها “إمي” يوم غد الثلاثاء 16 مارس/ آذار الجاري، احتفالا باليوم العالمي للأم، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة التي شغلت متابعيها بالتحضير لها عبر، وتحمل الأغنية عنوان (إلى بيروت الأنثى).

وأعلنت نانسي عجرم عن انطلاق أغنيتها الجديدة عبر حسابها الشخصي على تويتر وإنستغرام.

وكتبت “من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، توزيع باسم رزق”، بحسب اليوم السابع.

تم أخذ كلمات الأغنية من قصيدة الشاعر السوري الكبير نزار قباني والتي تحمل اسم (إلى بيروت الأنثى مع حبي).

وكان قد قدم نزار قباني القصيدة عام 1081، أي منذ 39 عام والتي كانت مقالاً لكل من أراد التعبير عن حبه لبيروت بعد كارثة انفجار مرفأها.

وكانت قد كشفت نانسي عجرم، في وقت سابق عن استعدادها لطرح أغنية وطنية جديدة في الأيام القليلة المقبلة تتحدث فيها عن بيروت .

وأشارت نانسي عجرم إلى أنها تتواجد في الوقت الراهن بالاستديو من أجل الشكل النهائي للأغنية.

وكتبت نانسي على موقع تويتر: ” بيروت” وأرفقتها بإيموجي عبارة عن قلب أحمر، ليتساءل عدد من المتابعين عن ماذا تطرح الفنانة نانسي عجرم في الفترة المقبلة .

كما شاركت الفنانة عجرم في حفل غنائي عبر تطبيق تيك توك وشاركته لجمهورها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

وكشفت مجلة فوربس العالمية في وقت سابق، بأن الفنانة نانسي عجرم هى الأكثر تاثيرا فى الشرق الأوسط بين فنانين الوطن العربي.

وذلك بعد أبحاث قامت بها المجلة من خلال عدد من الاحصائيات الخاصة بمتابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت مجلة فوربس العالمية، بأن مبيعات الفنانة عجرم قد تخطت أكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي وأنها قد تصدرت إلى المرتبة الثانية من جانب المبيعات فى لبنان والوطن العربي.

وتصدرت عجرم أعلى قائمة الفنانات الأعلى استماعًا في تطبيق الاستماع الرقمي، لتضيف ذلك الى قائمة نجاحاتها في عالم الغناء.

