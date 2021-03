شهدت الكويت في عام 2020، تراجع كبير لعدد المواليد، بسبب انتشار كورونا، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية، حيث سجلت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا، خلال عام الـ “كورونا”.

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المواليد الجدد في الكويت 50409 مواليد في 2020، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005 الذي سجل فيه 48459 مولودا.

بينما تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة في العام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودا.

أما عدد المواليد الكويتيين، فقد تراجع خلال 2020 بنحو 1.8%، بما عدده 575 مولودًا، إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.

وبالنسبة للمواليد المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69%، بما يعادل 942 مولودًا، ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أكد وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، عبر تغريدة له في “تويتر”، أن اللقاحات التي تستخدمها بلاده في عملية التطعيم ضد وباء كورونا تتمتع بـ”مأمونية عالية”.

وقال وزير الصحة الكويتي في تغريدته: “بحمد الله، كل التطعيمات المستخدمة في الكويت مأمونيتها عالية، ونتائجها مطمئنة، ومقاومتها للوباء مُؤَكَّدة”.

ودعا الوزير، الشعب الكويتي، بالمبادرة إلى التطعيم وعدم الخوف قائلا: “أنصح الكل بالمبادرة بالتسجيل للتطعيم، حماية لأنفسهم، ومساهمة بتسريع عجلة الوصول للمناعة المجتمعية”.

يذكر أنه كان قد أثير حول لقاح “استرازينيكا”،جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد وقف عديد من الدول في أوروبا وغيرها من إستخدامه، بسبب اشتباه في تأثيراته الجانبية التي قالوا إنها يمكن أن تصل إلى حد تسببه في جلطات دموية.

من جانبهم، قل مسؤولون في وزارة الصحة الكويتية، يوم أمس:”أن لقاح “أسترازينيكا” آمن، وأن إيقاف بعض الدول الأوربية لاستخدامه جاء كإجراء احترازي فقط”، لافتين إلى أنهم لم يتلقوا أي إفادات بوجود أعراض جانبية له، مع استخدام قرابة 200 ألف جرعة تم توزيعها خلال الفترة الماضية.

كما أشار المسؤولون الكويتيون، إلي أن شركة أسترازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد أجرت التجارب الكافية على اللقاح.

The post الكويت تشهد تراجع كبير لعدد المواليد في عام الكورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ