بالفيديو: إلهام الفضالة تثير ضجة بسبب شكل وجها المختلف

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بإطلالة اثارت ضجة واسعه، حيث ظهرت بشكل تصغر سنا واكثر جمالا، من خلال فيديو قصير جداً عبر “إنستغرام” وبدأ شكلها مختلف عن ذلك الذي عرفه الجميع

وتساءل متابعين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عما إذا خضعت لعملية تجميل جديدة فيما رأى آخرون أن السر يكمن في استخدامها “الفيلتر”.

كما وحقق الفيديو أكثر من 170 ألف إعجاب، وابرز التعليقات جاءت على هذا النحو: و”إي منيح قلتو مين هي أستغفر الله ما عاد ضل حدى على حاله”، و”صغرانة مرة إلهام يعجبني اهتمامها بنفسها” و”غيرت راسها” و”بسبب الفلتر بس لازم على الطبيعة نشوف” و”تهبل ما شاء الله جميلة وتعرف لنفسها”، بحسب موقع لها.

وفي سياق اخر، أثارت الدكتورة خلود، الفاشینیستا الكويتية قلق متابعيها، بعد ظهورها مستلقية على سرير المستشفى ووجهها ملفوف بالشاش.

وظهرت الدكتورة الكويتية خلود في الصورة وهي على سرير الشفاء، وقد لُفّ رأسها، وأنفها، وذلك في أعقاب إجرائها عملية تجميل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت أنها ستجري عمليتين تجميليتين لتعديل أنفها بعدما أجرت مسحة كورونا، وفقا لموقع ليالينا.

وفي سياق آخر، نفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند اليوم السبت الأنباء التي تداولها رواد الشبكات الاجتماعية بخصوص وفاتها بإحدى العيادات الطبية.

وكانت النجمة الإعلامية قد خضعت لعملية تجميل جراحية، حيث تحصلت على جرعة زائدة من البنج قبل العملية.

وبحسب موقع (المصريون) كشفت حليمة بولند تفاصل ما حدث معها، مشددة على عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاتها.

وقالت: “اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج في العيادة؛ لأنه الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزائدة وحسيت إنه روحي قاعدة تطلع” .

وتابعت: “ورب الكعبة وقمت أتشهد واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء الله، ألف حمد وشكر لك يا رب”

وختمت حليمة بولند بالقول: ” ديروا بالكوا من البنج والتخدير في العيادات والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب”.

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