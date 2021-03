الفنانة مي عمر تتحدث عن سبب تعلمها اللغة الصينية وتتصدر التريند

حكت الفنانة مي عمر، خلال حلقتها مع الفنان أحمد زاهر، في برنامج “بصراحة مع” على قناة mbc ، ان سبب تعلمها لللغة الصينية، هو رحلة علاج والدها في الصين الطويلة.

واوضحت الفنانة مي أنها سافرت بصحبة والديها إلى الصين بعد تعرض والدها لنزيف في الكبد مما استدعى عملية زراعة كبد خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

وعاشوا في المستشفى بالصين لمدة ثمانية أشهر كاملة، في معاناة نفسية، تعلمت خلالها مي اللغة الصينية لتتمكن من قراءة التحاليل والتقارير الطبية.

وذكرت النجمة انه كان يقع على عاتقها عبئًا كبيرًا في إخفاء أي نتيجة سلبية عن والدها حتى لا تتأثر نفسيته وبالتالي تتأثر المناعة، وفقا لموقع الفن.

وفي سياق الممثلة المصرية أيضا، تصدرت النجمة مي عمر، التريند المصري، وذلك عقب عرض مشهد اغتصابها في مسلسل «لؤلؤ» من جانب بدر «بودا» الذي يؤدي دوره الفنان محمد الشرنوبي.

ونشر الفنان محمد الشرنوبي صورة على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور، إنستجرام، تظهر فيها النجمة مي عمر قال فيها: «غلطة و ندمان عليها»، مستشهدًا بوسمي «بودا» و«لؤلؤ»، لتحصل على آلاف التعليقات والمشاركات.

مسلسل لؤلؤ عمل درامي يحوي 40 حلقة، وبجانب أحمد زاهر ومي عمر، رفقة كوكبة من النجوم المصريين، على رأسهم: إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي.

علاقة مميزة

ويعرف بأن العلاقة التي تجمع أحمد زاهر بمى عمر علاقة صداقة قوية فهى بمثابة أخت بالنسبة له، بجانب أنها صديقة لأسرته وزوجها محمد سامى عشرة عمرى .

كما أن نيلها للبطولة المطلقة في العمل الدرامي الجديد يأتي من خلال إثباتها خلال السنوات الماضية أنها ممثلة جيدة بعيداً عن المحسوبية التي تحدث في الوسط الفني في البلاد عموماً .

كما أنها تتطور في المجال بشكل كبير، باعتبار أنها تقدم كل عام أداء أفضل من العام الذي يليه، حيث نجحت فى مسلسل «الفتوة» مع ياسر جلال فى رمضان الماضى .

دور كبير في البرنس

كان للفنان الشاب أحمد دور كبير في مسلسل البرنس الذي بث خلال شهر رمضان الماضي، حيث اعتبر من النجوم الذين برزوا في تأدية الدور الذي قام بتقديمه في المسلسل .وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي عموماً عقب النجاح الذي حققه النجم أحمد زاهر في مسلسل البرنس رفقة النجم أحمد رمضان .

