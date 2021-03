وزارة الصحة المصرية تتعهد بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة

أعلنت الصحة المصرية التزامها بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة.

ومن جهته كشف وزير الصحة في السودان، عمر النجيب، عن الاتفاق الذي تم مع وزارة الصحة المصرية، على إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين لتوطين صناعة الدواء في السودان، بحسب موقع “النيلين”.

كما قال الوزير السوداني أنه التقى بوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، واتفقا على التعاون حول إدارة النظام الصحي، فضلاً عن تكوين لجنة مشتركة.

مشيرة لموافقة الصحة المصرية على عدد 10 منح للأطباء السودانيين لنيل الزمالة المصرية.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أكد دعم بلاده الكامل للسودان الشقيق وشعبه.

هذا وقد قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بعد لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بأن هناك مشروعات مشتركة بين البلدين “مصر والسودان” في الري والزراعة، بحسب “السوداني”.

موضحاً أن جولة المباحثات التي جرت قبل قليل أكدت قيام عدد من المشاريع منها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، كما ذكر مدبولي بأن هناك جولة مباحثات ثنائية بين وزراء الدولتين.

وفي السياق وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، وكان في استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة المصري السيد القيصر.

بالإضافة إلى سفير السودان لدى القاهرة السفير محمد إلياس، هذا وقد رافق حمدوك إلى مصر وفد رفيع المستوى من الوزراء السودانيين، بحسب ما جاء في “السوداني”.

ويضم الوفد السوداني كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والغابات، التجارة والتموين.

بالإضافة لوزراء الري والموارد المائية ، النقل، الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة، إلى جانب مدير جهاز المخابرات العامة.

وتأتي زيارة الوفد إلى مصر كتعبير عن أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار الشعبين والبلدين.

وفي سياق آخر، اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

والثلاثاء التقى حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

ومن قام حمدوك بتوجيه الدعوة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لزيارة السودان.

