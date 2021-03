الإمارات تتوجه إلى مواطنيها المسافرين إلى القاهرة بتنبيه عاجل

توجهت وزارة الخارجية في الإمارات إلى مواطنيها المتجهين إلى مصر، بتنبيهات عاجلة بخصوص الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة الداخلية المصرية، بحسب ليبانون فايلز.

إذ نشرت سفارة الإمارات في القاهرة، عبر حسابها الرسمي على تويتر: “تود سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في القاهرة إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية مبلغ وقدره (25 دولار اميركي). علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021″.

تود سفارة دولة #الامارات العربية المتحدة في #القاهرة إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية #مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية مبلغ وقدره (25 دولار اميركي). علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021 — UAE Embassy – Cairo (@UAEembCairo) March 15, 2021

ويأتي تنبيه الإمارات لمواطنيها عقب إصدار وزارة الداخلية المصرية في 12 مارس الجاري، قرار ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

واستثنت وزارة الداخلية المصرية من القرار الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات ثنائية أو إقليمية، وجاء فيها بند بخصوص الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، فرضت مصر، رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، على مواطني الدول الخليجية، وهي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، إضافة إلى قرار سابق مطبق على مواطني قطر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

أعلنت السلطات المصرية عن إغلاق معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية ليومين بعد ثلاثة أيام من قرار فتحه لأجل غير مسمى .

إذ قالت الهيئة المصرية العامة للمعابر في بيان لها أن “معبر رفح الحدودي مغلق اليوم الجمعة وغدا السبت على أن يعاد العمل يوم الأحد”.

كما أشارت الهيئة إلى أن ” 508 فلسطينيين تمكنوا من السفر فيما عاد إلى قطاع غزة 73 مواطنا، وأرجعت السلطات المصرية 80 مسافرا دونوفي وقت سابق وتزامناً مع استضافة مصر لمحادثات بين الفصائل الفلسطينية، أعلنت الحكومة المصرية عن افتتاح معبر رفح الحدودي مع غزة دون مدة محددة.

وصرح مسؤول أمني لوكالة صحافة فرنسية: “السلطات المصرية فتحت (الثلاثاء) معبر رفح إلى أجل غير مسمى للمرة الأولى منذ سنوات”، مضيفاً: “أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت الجانب المصري”.

كما قال إبراهيم الشنطي أحد الشبان من قطاع غزة للوكالة: “أنا انتظر منذ ستة أشهر أن يفتح المعبر فبسبب هذا الإغلاق المتكرر فقدت الفصل الدراسي الأول في الجامعة”.

هذا وأضاف بعض الأهالي والشباب من القطاع خلال تصريحات لهم أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مريرة جداً ، ولابد من فتح المعبر على مدار الساعة وبشكل متواصل لإغاثة السكان.

إبداء الأسباب”.

The post الإمارات تتوجه إلى مواطنيها المسافرين إلى القاهرة بتنبيه عاجل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ