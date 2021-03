بيدرسون يحذر: عاصفة من النزاع تبدأ في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى حل

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون إلى سوريا، الاثنين، أن تحقيق تقدم بحل الأزمة السورية يتطلب تنازلات من اللاعبين الأساسيين داخلياً وخارجياً”، محذراً من “انفجار ضخم مقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل ووقف تام لإطلاق النار”.

وأكد بيدرسون، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المتزامنة مع الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية، بحسب العربية نت، على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار لردع والتصدي للجماعات الإرهابية في البلاد، داعياً أطراف النزاع السوري إلى “إظهار الإرادة السياسية للوصول إلى حل للأزمة”.

وقال المبعوث الأممي خلال إفادته: إن “الحرب في سوريا لاتزال مستمرة بشكل يومي ومن الممكن أن تبدأ عاصفة من النزاع، خاصة وأن هذا العام شهد هجمات جوية وقصف مكثف من كافة الأطراف السورية والأجنبية كما أن جماعات إرهابية لا تزال نشطة”.

وأضاف بيدرسون، إن السوريين عاصروا خمسة جيوش تقاتل على أراضيهم بوقت واحد، بقوله: “شهد السوريون في سنوات الصراع العشرة، 5 جيوش أجنبية وهي تتصارع على بلدهم ودخل مقاتلون من جميع أنحاء العالم تقريبا للمشاركة في القتال، تعرضت سوريا للدمار بسبب الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والمتفجرات اليدوية وأهوال الأسلحة الكيمائية”.

وأكمل بيدرسون، قائلاً: إن “الشعب السوري عانى من الحرب وحُرم من الدعم الإنساني بطريقة متعمدة أحياناً، وأصبح 9 من بين كل 10 سوريين يعانون الفقر، وثروات بالبلاد لم تعد لها قيمة“.

وتابع : “مر اليوم 10 سنوات علي الصراع السوري.. 10 سنوات هي مدة الحربين العالميتين الأولي (1914-1918) والثانية (1939-1945) ويؤسفني أننا لم نتمكن من إيجاد نهاية لهذا الصراع حتى الآن”.

وأردف، إن النزاع الصراع “بات صراعاً دولياً وأن معظم قضايا حله ليست بيد السوريين”، مؤكداً أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج بحل للأزمة السورية”.

ودعا الأطراف السورية إلى “ضرورة التحلي بالإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254″، مؤكدا أن “ذلك لن يتحقق إلا إذا حظيت عملية التسوية بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة (يقصد مجلس الأمن) لأن معظم المسائل المرتبطة بهذا انزاع ليست بأيدي السوريين”.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأضاف: “ما نحتاجه اليوم إطلاق حوار أو صيغة دولية جديدة ونحتاج خطوات واضحة و تدريجية تنفذ بشكل متبادل من قبل كل الأطراف”.

وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد وعقدت 5 جولات على مدار نحو عام ونصف، أكد بيدرسون أن تلك “اللجنة لا يمكن بمفردها حل هذا النزاع”.

واستدرك: “لابد من الإعداد بشكل متأن لعقد جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بحيث تكون مفاوضات مختلقة هذه المرة وأن تكون أساليب عملها واضحة وبتعاون بين الرئيسين المشاركين (يقصد النظام والمعارضة)”.

وأعلن استعداد الأمم المتحدة لعقد جولة سادسة من المفاوضات للجنة الدستورية المصغرة “في أقرب وقت ممكن”.

الجدير ذكره، أن اليوم، ينهي الصراع السوري عامه العاشر ليدخل الحادي عشر، مخلفاً وراءه أكثر من 388 ألف قتيل، وآلاف الجرحة والمفقودين والمشردين وملايين النازحين داخل وخارج سوريا.

