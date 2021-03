السيسي يقرر زيادة رواتب للعاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بزيادة رواتب جميع العاملين في الدولة بإجمالي وصل إلى نحو 37 مليار جنيه، وأيضاً رفع الحد الأدنى للأجور، بحسب سبوتنيك.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن “الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وتناول الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 – 2022”.

وأشار بسام راضي، إلى أن “الرئيس السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه”.

كما أمر الرئيس السيسي”بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي”.

وقرر السيسي أيضا، “زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.

وفي سياق آخر، رثى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى، التي وافتها المنية في 12 مارس الجاري، والتي كانت قد تبرعت بكل ما تملك لصندوق “تحيا مصر”.

ونشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية في الفيس بوك: “أنعي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر“.

وتابع: “رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها”.

وكان الرئيس المصري قد استقبلها في عام 2014 في القصر الجمهوري عندما تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، لتكون أول سيدة تتبرع بكامل أملاكها لوطنها.

