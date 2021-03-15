الصحة اللبنانية تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا

يواصل لبنان تسجيل أرقاماً جديدة بكوفيد-19، فأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين، رصدها 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا معظمها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 419,953 حالة.

وفيما يتعلق بالوفيات، أكّدت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 5422 حالة.

كما أشارت الصحة اللبنانية إلى تسجيل 2422 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 958 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 331 ألف و570 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في الأول من مارس/ آذار الجاري، إجراءات مراحل التخفيف التدريجي مؤكدة أنه لا داعي لحصول المواطنين على إذن من المنصة للتجول.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها، أنه لا حاجة لحصول المواطنين على إذن من المنصة للتجول، وإنما ينحصر ذلك بالدخول إلى المؤسسات التالية: السوبر ماركت (24 ساعة)، ميني ماركت (6 – 18 ساعة)، المتاجر الكبرى (7 – 19 ساعة)، المصارف (8 – 15 ساعة)، مراكز التزلج (7 – 17 ستاعة).

ووفقاً للإجراءات الجديدة يحظر الدخول والخروج إلى الطرقات والشوارع اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباح اليوم التالي.

كما تُمنع التجمعات الدينية والمناسبات الدينية والاجتماعية، وأيضاً التجمعات على الأرصفة والشواطئ باستثناء الرياضة الفردية مع بقاء الحدائق العامة مغلقة.

وبالنسبة للسيارات العمومية، ألزم قرار قوى الأمن الداخلي سائقي هذه السيارات بعدد 3 أشخاص من ضمنهم السائق، أما باقي وسائل النقل العام فقيدهم القرار بـ50% من سعتهم مع إلزامية ارتداء الكمامة.

هذا واستثنى القرار من قرار حظر الدخول والخروج العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر إلى لبنان، محملة بـ36270 جرعة من اللقاح، مشيرة إلى أن العدد الكلّي الذي استلمه لبنان من لقاح فايزر حتى الآن 170820 لقاحاً.

وفي تصريحات سابقة، لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قال فيها: إن “معايير تقييم الواقع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد للأسف لا تزال مقلقة، خاصة في ظل تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات”، مؤكداً أن “عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجياً”.

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