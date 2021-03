مصدر عسكري يكشف تفاصيل لقاء جمع حفتر وحكومة الوحدة الوطنية

كشف مصدر عسكري في بنغازي عن تفاصيل لقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية القطراني، بمنطقة الرجمة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صرَّحت، أمس الأحد، عن اللقاء في بيان مقتضب، دون ذكرأي تفاصيل حوله.

وقال مصدر عسكري بحسب سكاي نيوز عربية، أن اللقاء الذي تم الأحد في مقر القيادة العامة للجيش الليبي ودام أكثر من ساعة، تطرق إلى ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المصدر العسكري أن اللقاء ركزعلى “ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية وإبعادهم عن البلاد، لضمان نجاح العملية السياسية، ومن ثم إنجاح الترتيبات الأمنية والعسكرية”.

كما تم بحث “سبل إنشاء قوة عسكرية مشتركة من قوات الجيش الليبي والقوات الليبية العاملة في غرب البلاد، تحت قيادة رئيس الحكومة الجديد، لتولي مهام تأمين المنشآت النفطية والنقاط الحدودية”.

وعدَّ المصدر العسكري أن توحيد مؤسسة النفط الليبية وتوحيد عائدتها: “قد يسهل تشكيل هذه القوة دون اعتراض أي طرف”.

وصرَّح المصدر العسكري أن حفتر و القطراني ناقشا: “سبل توفير حماية أمنية قوية للحدود، ومنع تدفق المهاجرين والمرتزقة والسلاح والمخدرات”، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش في ليبيا وبعض العصابات المتمركزة داخل المدن.

وفي سياق آخر، كان قد أكد مصدر عسكري في 11 فبراير الفائت، أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، سيلتقي بقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في “الرجمة”.

وبحسب المصدر العسكري فإن هناك اتصلات جرت بين حفتر والمنفي خلال الأيام الماضية، بغرض التنسيق لهذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، والتي تعبر عن دعم حفتر للقيادة الجديدة في ليبيا.

وقد رحب حفتر مسبقاً بانتخاب السلطة الجديدة، كما أعلن استعداده للعمل معها وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، قد وصل إلى ليبيا قادماً من اليونان، وذلك بعد اختياره رئيساً للمجلس.

هذا وسينخرط رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في مشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا، وعلى رأس هذه الأطراف الجيش.

