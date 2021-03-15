حمدوك يؤكد على تغيير نهج التفاوض بخصوص سد النهضة

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك الاثنين، على ضرورة تغيير نهج التفاوض حول أزمة سد النهضة، والذي أفضى إلى عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

ووجه حمدوك دعوة جديدة خلال جولة التفاوض القادمة بأن يتم تأسيس نهج يعتمد على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح حمدوك أن النهج الجديد يجب ان يكون من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة حول سد النهضة.

ورأى رئيس الوزراء السوداني، أن الهدف من اللجنة الرباعية هو تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في عملية المفاوضات لا أن تكون بديلاً عنه.

وعدَّ حمدوك أنه بإمكان اللجنة الرباعية أن تقدم دعم دولي وإقليمي كبير للمفاوضات ومن شانها أن تضمن بناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود.

وفي وقت سابق، طلب حمدوك من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة.

وكان قد تقدم السودان، اليوم الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.

وكشفت مصادر مطلعة ، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب من واشنطن و الأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة .

وقد أبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.

وكانت القاهرة جددت رسميا موافقتها على مقترح السودان بإيقاف المحادثات المباشرة وإنشاء وساطة دولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للعب دور فعال لكسر الجمود في المفاوضات الثلاثية التي لم تنجح على مدى نحو 9 سنوات في التوصل لاتفاق حول السد.

إلى ذلك اتهم السودان إثيوبيا بمحاولة “إقحام” ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة، وأكد إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل يوليو، وهو موعد الملء الثاني للسد، حال توفرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا.

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