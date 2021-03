العراق.. سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد العسكرية

أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين، عن سقوط عدة صواريخ كاتيوشا في محيط قاعدة بلد الجوية العسكرية شمالي العراق.

وأفاد مصدر أمني ان “قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بخمسة صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة”. بحسب السومرية نيوز.

وأضاف المصدر أن “الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية”.

وفي الشأن العراقي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم، إحباط هجوم إرهابي من الجانب السوري، باتجاه الأراضي العراقية.

وبحسب بيان للقيادة نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أمس، الأحد 14 من آذار، “تصدت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية، لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه العراق في منطقة الدوكجي الحدودية، غرب جبل سنجار”.

وأضاف البيان، أن القوات العراقية اشتبكت في الوقت ذاته مع مجموعة “إرهابية” أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن فتحت النار باتجاه الفوج ذاته، واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة، أُوقفت خلالها عمليه تسلل و هجوم إرهابي وانتهت بهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الاراضي السورية”.

وأشار إلى أن قوة أخرى من قطاعات الحدود لاحقت العناصر الموجودة في جبل سنجار، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر القوات العراقية.

وكانت السلطات العراقية ألقت القبض على 11 سوريًا خلال خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية، واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى، في 23 من شباط الماضي.

وتتكرر إعلانات السلطات العراقية بشأن اعتقال سوريين في أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى العراق.

وكانت القوات الأمنية العراقية اعتقلت، في 8 من شباط الماضي، أربعة سوريين حاولوا الدخول إلى مدينة نينوى شمالي العراق.

وقالت السلطات حينها إن اعتقالهم يأتي استمرارًا لمهامها في تأمين الحدود مع سوريا وملاحقة المتسللين والمهربين.

وتكثف السلطات العراقية محاولاتها لضبط الحدود مع سوريا عبر إنشاء خنادق تعوق الحركة، ووضع أسلاك شائكة، وتكثيف المراقبة الإلكترونية، بحسب ما قاله قائد القوات البرية العراقية، قاسم محمد صالح، لوكالة “واع”.

