جريدة الشروق الجزائرية: تقنين المغرب لنبتة الكيف المقصود به شباب الجزائر

هاجمت الجزائر مرة أخرى المغرب عبر ذراعها الإعلامية جريدة الشروق ،باعتبار أن المصادقة على مشروع القانون رقم 21.13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تستهدف الجزائر وشعبها!

حيث نقلت جريدة الشروق الجزائرية تصريحا لرئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، خياطي مصطفى، الذي أوضح فيه أن الجزائر مستهدفة من السموم التي ينتجها المغرب.

واستغرب عبد الحق الفائق، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ما ذهب إليه الإعلام الجزائري والواقفين وراءه، مؤكدا أن إقدام الحكومة على تقنين القنب الهندي جاء بعد نقاش طويل بين الأحزاب والجمعيات والمزارعين لهذه النبتة، المتضررين من الملاحقات وغيرها.

كما لفت برلماني “البام”، الذي كان من الأحزاب الأكثر دفاعا عن التقنين، إلى أن الغاية من هذا القرار هو استغلال مكونات هذه النبتة في العلاج الطبي، حيث يجمع الخبراء والمختصون في المجال الطبي على نجاعتها في علاج عدة أمراض مزمنة.

مضيفا في إحدى تصريحاته ، أن الدراسات التي أجريت في دول رائدة تجمع على أن مستخلصات القنب الهندي يمكن أن تكون علاجا فعالا لبعض الأمراض، على غرار الآلام والصداع والصرع والتصلب اللويحي، وحتى بعض أنواع السرطانات.

وعلى ما يبدو أن الجزائر المعروفة بعدائها للمغرب، والتي تعمل على إغراقه بالأقراص المهلوسة، تحاول، جاهدة التغطية على ما تقوم به، بمحاولة تحوير الخطوة التي تتماشى مع قرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، التي سبق لها أن سحبت القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم.

وكان جعفر هيكل، أستاذ الطب الوقائي بجامعة محمد السادس للصحة بالدار البيضاء، قد أكد أن القنب الهندي سيتم استعماله في إطار طبي وصيدلي وليس ترفيهي، لمساعدة المرضى وتخفيف آلامهم.

مؤكدا أن استعمال القنب الهندي “ليس بغرض تهدئة المرضى، وإنما لدوره في معالجة أمراض مزمنة على غرار التهاب الجهاز الهضمي، حيث إن الأدوية الموجودة تخفف لكنها لا تعالج، والقنب الهندي يمكن أن يساعد على تخفيف الألم وتسريع العلاج”.

ووفق أستاذ الطب الوقائي،يمكن استعمال دواء نبتة القنب الهندي من لدن الأطباء النفسانيين وأطباء الطب الباطني وكذا الأمراض المزمنة في إطار معين لمعالجة المرضى.

