وصول دفعة ثانية لعائلات تنظيم داعش الإرهابي إلى معبر رأس أجدير

رأس أجدير 15 مارس 2021 (وال) -وصلت يوم الاثنين إلى معبر رأس أجدير الحدودي بين تونس وليبيا، دفعة ثانية من نساء وأطفال مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي من ليبيا، وفق ما أعلنه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، وكانت دفعة أولى قد وصلت إلى معبر رأس الجدير الحدودي منذ يومين وفق المصدر ذاته.

وتضم الدفعة الثانية من نساء وأطفال الإرهابيين التونسيين العائدين من ليبيا، (3) نساء و(5 ) أطفال، وتم تسليمهم للسلطات التونسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأنه سيتم ترحيل العديد من العائلات الأخرى، ووفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية والاستثنائية، مع مراعاة الجانب الصحي بين تونس وليبيا. (وال رأس أجدير ) س خ.

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