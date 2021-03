هزتين أرضيتين تضرب ولاية باتنة الجزائرية

شهدت ولاية باتنة الجزائرية، أمس الاثنين، هزتين أرضيتين متتاليتين، بفارق 5 دقائق بينهما، كما وبلغت قوة الهزة الأولى 4.2 درجة، التى سجلت في حدود الساعة الـ7 والـ33 مساء امس.

فيما بلغت قوة الهزة الثانية 3.2 درجة، في ولاية باتنة بحدود الساعة الـ7والـ38 مساء، حيث أشار مركز “craag” إلى أن مركز الهزة حدد بـ7 كم جنوب شرق تازولت.

وسارعت فرق التدخل للحماية المدنية في الانتشار في مناطق الهزة لتوكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية او مادية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ومن الشأن الجزائري ايضا، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن موعد الانتخابات النيابية في الجزائر بمرسوم تشريعي رقم 1/96 واستدعى الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية.

وجاء في المرسوم التشريعي القاضي بتحديد موعد الانتخابات النيابية أن موعدها سيكون يوم السبت 12يونيو المقبل، ويأتي قرار تبون بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون الانتخابات.

فيما وقع الرئيس الجزائري الأربعاء الماضي، المرسوم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحسب سبوتنيك.

وضمن هذا الأسبوع، أعطى مجلس الوزراء الجزائري موافقته على مشروع قانون الانتخابات النيابية واللافت فيه أنه ولأول مرة سيفسح المجال أمام القائمة المفتوحة.

والجدير بالذكر أن هذه الانتخابات النيابية ستكون أول انتخابات منذ ‎تسلم الرئيس تبون للحكم في 12 ديسمبر 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل على خلفية ثورة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.

التطورات السياسية في الجزائر تتزامن مع تظاهرات احتجاجية عنت مدن الجزائر خلال الأيام الأخيرة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وكان قد علن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، مساء 18 فبراير الفائت، عن حل البرلمان الجزائري وإجراء الانتخابات النيابية وتعديل حكومي جزئي يتم خلال يومين.

قرار تبون أتى في خطوة استباقية قبل حلول الذكرى الثانية للحراك الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير من العام 2019 لإسقاط نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء إعلان الرئيس تبون حل البرلمان الجزائري خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.

قال فيها تبون: “تم إدراج كل مطالب الحراك المبارك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمشا”.

The post هزتين أرضيتين تضرب ولاية باتنة الجزائرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ