السودان..مطالب بإعادة تعيين بروفيسور محمد التوم وزيراً للتعليم

طالبت لجنة المعلمين السودانيين، خلال مذكرة أصدرتها، بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم وزيرا للتربية والتعليم.

كما كشفت اللجنة، عن الفراغ القيادى بها وتأخر إعلان وتسمية وزير للوزارة أدى الى تردي الأداء الإداري فيها بصورة كارثية وسيؤثر بوتيرة متسارعة على سير العام الدراسي الحالي والقادم.

وقالت اللجنة في مذكرة وجهتها الى مجلس السيادة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وولاة الولايات وتجمع المهنيين ولجان المقاومة :” إن اللجنة ظلت تبشر بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم بالسودان منذ العام 2011م، وأنها إبتدرت الحراك الجماهيري بالدراسة الوافية للأجور والتي قدمتها للمجلس التشريعي آنذاك وذلك لقناعتها ان الأجور تعتبر أحد اهم مؤشرات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين”.

وأضافت اللجنة في مذكرتها:” ان مسيرتها النضالية وخروجها في ثورة ديسمبر المجيدة لم يكن فقط من أجل حقوق المعلمين وانما من اجل التغيير الجذري لحياة الشعب السوداني عامة وقناعتها انه يتم عبر بوابة التعليم مؤكدة على تمسكها بما طرحته سابقا حول قضية التعليم بأنها ( مشروع ورؤية جديدة لنظام التعليم) وان يكون علمياً ، محايداً ،مستقلاً”.

وشددت اللجنة، على ان اداة تنفيذ هذه الرؤية يجب ان يكون قيادة ثورية تتوفر فيها الكفاءة الفنية والمهنية والوطنية، والتي أكدت اللجنة أن هذه الكفاءات تتوفر في بروفيسور محمد الأمين التوم، حيث قالت:” لذلك نطلق صافرة الخطر ونطالب بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم ليواصل مشروع التغيير في التعليم”، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق، اعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، عن موعد انعاقد امتحانات شهادة الأساس، والتي ستبدأ في يوم 6 يونيو المقبل وستستمر حتى 14 يونيو.

ومن جانبها، أكدت مديرة الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي في وزارة التربية والتعليم، الأستاذة حياة بابكر ان امتحانات الصفوف الصغرى في الأساس من الأول حتى السابع تبدأ يوم الأحد 23 مايو إلى الخميس 3يونيو.

واوضحت ايضا ان امتحانات الصفين الأول و الثاني ثانوي تبدأ السبت 22مايو و حتى الخميس 3يونيو 2021م ،وأن التقويم الاتحادي أقر امتحانات الشهادة الثانوية في 19يونيو من العام 2021م .

كما واشارت حياة الى ان مدة الدراسة الكلية للعام الدراسي لطلاب الشهادة الثانوية بالولاية هي (135)يوم ، وطلاب شهادة الأساس (125) يوم ، وطلاب الفصول الصغرى بالمرحلتين أساس وثانوي (75) يوماً .

واشارت المديرة إلى أن التباين في أيام الدراسة بين الفصول مرهون بظروف جائحة كورونا التي دفعت الى اغلاق المدارس في الولاية لمدة تجاوزت الشهر، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة السودانية الخرطوم، قرارًا يقضي بإعادة فتح (4) مدارس خاصة أمام الطلاب.

The post السودان..مطالب بإعادة تعيين بروفيسور محمد التوم وزيراً للتعليم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ