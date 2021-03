ارتفع سعره 12 ألف بيوم واحد.. غرام الذهب بـ 210 آلاف ليرة في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية عن يوم أمس، بمقدار 12 آلف ليرة سورية للغرام لليوم الثلاثاء 16 آذار، وبالتالي وصل سعر غرام الذهب الواحد إلى 210 آلاف ليرة سورية.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 210 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 209 ألف ليرة سورية، في حين تجاوزت الأونصة السورية الـ 7 ملايين ليرة.

وسبق أن اعتبر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، أن “الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.

في حين عزا رئيس جمعية الصاغة في حلب جان بابلانيان تراجع مبيعات الذهـب إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن مع الارتفاع الكبير للأسعار، حيث تتركز المشتريات لدى المواطن على السلع الأساسية وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.

ونصح نقيب الصاغة غسان جزماتي، خلال الشهر الفائت، غير المضطرين لشراء الذهـب بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادم، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.

