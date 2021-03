الفنانة سيرين عبد النور تحذر متابعيها من هؤلاء الاشخاص

نشرت الفنانة اللبنانية، ​سيرين عبد النور​، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، نصيحة لمتابعيها قالت فيها : “لا تندم على علاقة كشفت لك دناءة أشخاص عاشرتهم طويلاً”.

وتابعت سيرين عبد النور:”كن حذراً من امثالهم مستقبلاً ولا تغير حياتك من اجل شخص بل غير ألف شخص من أجل حياتك”، مرفقة بصورة لها بملابس شتوية.

الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية كانت شاركت مؤخراً في لجنة تحكيم برنامج “The Masked Singer”، الى جانب الممثل السوي قصي خولي، الممثل المصري حسن الرداد والممثل السعودي مهند الحمدي، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق، انطلق فلتر سيرين عبد النور اليوم عبر موقع الصور إنستجرام، ويحمل الفلتر صورة سيرين ليُتيح لمتابعيها استعمال إطلالتها الهادئة دون الحاجة للمكياج.

فلتر سيرين عبد النور لم تطلق فكرته الفنانة سيرين كما صرَّحت وإنما كان هدية لها، بحسب المصري اليوم.

يتميز الفلتر ببشرة لامعة عند الأنف ووجنتان تتمتعان باللون البني المسمر ليُعطي إطلالة سمراء طبيعية.

ونشرت سيرين صورتاه بالفلتر الجديد وكتبت “مساء الخير.. جربوا هذا الفلتر”.

حيث تظهر صورة سيرين أسفل الشاشة بمجرد الضغط على زر الاختيار ويسمح إنستغرام للراغبين بتجربة فلتر سيرين عبد النور الجديد

وقامت الفنانة اللبنانية مايا دياب بإصدار فلتر خاص بها قبل سيرين مع إطلاقها لأغنية بعدو.

حيث صممت مايا على الوجه رسومات وإكسسوار للأنف مماثل للذي ارتدته في كليب الأغنبية خاص بالفلتر.

فلتر سيرين عبد النور إضافة جديدة لتألقها

تصر سيرين على الظهور بأبهى إطلالاتها ومشاركة محبيها بصور مأخوذة من جلسات تصوير محترفة، أو بصور محسنة بتقنية الفوتوشوب.

ونشرت سيرين في حسابها على فيسبوك “أن العمر لا يرحم، وأنها ليست إلها كي لا تكبر”.

وأكملت “فهذه سنة الحياة، جميعنا سيهرم، ولن تستطيع عمليات التجميل إخفاء ما أفسده الدهر.

وقالت إنها كعارضة أزياء سابقة، لا يهمها أن مظهرها تغير كثيرًا، وقالت لم اخضع بعد لأي عملية تجميل رغم اتهام الكثيرين لها.

وظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بكامل أناقتها وهي تحتفل باليوم العالمي للابتسامة الذي وافق أمس الثلاثاء .

