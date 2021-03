رد مسؤولين في وزارة التربية التركية ، على أنباء المتداولة حول إغلاقها تركيا لمدارسها في المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الأنباء”لا تعكس الحقيقة”.

وافادة وكالة “الأناضول”، ان مسؤولين في وزارة التربية التركية، أكدوا إن “26 مؤسسة تعليمية تركية في المملكة العربية السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية”.

ووصفوا الأنباء التي تتحدث عن إغلاق المملكة العربية السعودية للمدارس التركية على أراضيها بأنها أنباء “لا تعكس الحقيقة”.

وأوضح المسؤولون أنه “توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفعالية”، مشيرين إلى أن “إغلاق بعض المدارس جرى في يونيو/ حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية”.

ونبه المسؤولين أن “8 مدارس في مكة والمدينة فقط تم إغلاقها، وأن جهود وزارتي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية”.

وفي السياق، أكد السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، أن بلاده “تريد علاقات جيدة مع السعودية”.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة العشرين

وقال كوكصو، في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن بلاده “تتمنى وجود علاقات جيدة مع السعودية باعتبارهما دولتين مهمتين في المنطقة والعالم”.

وبشأن العلاقات مع قطر، أكد السفير التركي أن بلاده وقطر تتعاونان لحل مشاكل المنطقة، مؤكدا أن” للعلاقات التركية القطرية رصيد كبير للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأردف أن “العلاقة بين تركيا وقطر تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين”، مشددا على أن الدولتين “تتعاونان من أجل حل المشاكل في المنطقة”.

كما وصف الدبلوماسي التركي، العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية ومميزة، حيث يتطلعان لزيادة التعاون بينهما والاستمرار في المشاورات”، مؤكدا أن تركيا “تشدد دائما على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لها ولجيرانها في الشرق الأوسط”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أفادت بأن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة التي تعج بالاضطرابات،

The post التربية التركية ترد على أنباء إغلاقها لمدارسها في السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ