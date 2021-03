نتنياهو: هناك أربع دول في طريقها للتوصل إلى سلام مع إسرائيل

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هناك اربع دول في المنطقة في طريقها للتوصل إلى سلام مع إسرائيل، حيث قال في مقابلة مع صحيفة “يديعوت”: “أتيت بأربع اتفاقيات سلام جديدة”.

وأضاف نتنياهو: “هناك أربع دول أخرى في الطريق إلى السلام، لقد تحدثت مع أحدهم أمس”، وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من “أحد القادة في المنطقة” ليلة أمس الاثنين، وأنهما تحدثا لمدة 45 دقيقة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي الشأن ذاتة، منع بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، وزير خارجيته غابي أشكينازيل من السفر إلى دولة الإمارات في زيارة كانت مقررة مسبقا.

وأفادت “القناة 12” العبرية، إن نتنياهو منع أشكنازي من التوجه إلى الإمارات، في زيارة كانت مقررة الاثنين الماضي، بهدف تدشين بعثات إسرائيلية جديدة في أبوظبي، لأنه “لم يكن يريد أن يذهب وزير الخارجية إلى هناك قبله”.

وفي سياق متصل، رفضت المملكة العربية السعودية، السماح لطائرة إسرائيلية التحليق في أجوائها، والتى كانت ستتجه إلى دبي، وتمر عبر الأجواء السعودية، إلا أن المملكة لم تمنح الموافقة على مسارها الجوي، وسمحت بعبور الطائرة بعد عدة ساعات.

حيث إفادة القناة العبرية الـ”13″، صباح أمس الأحد 14 مارس/آذار، بأن:” رحلة جوية إسرائيلية قد تأخرت عن الإقلاع من مطار بن غوريون بتل أبيب، صباح اليوم، بعد رفض السعودية الموافقة على السماح للطائرة بالتحليق في أجوائها”.

وأشارت القناة العبرية إلى أن :”الرفض السعودي هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، الموقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.“

ورجحت القناة العبرية الراتب الرفض السعودي، “ربما يكون استمرارا لرفض السماح برحلة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء إلى الإمارات، الخميس الماضي، رغم أنه أعلن، يومها، أن سبب إلغاء تلك الرحلة هو عدم موافقة الأردن في حينه على تحليق طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق ذاتة، صرَّح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو اليوم، في تسجيل مصور له، أن “كثيرين بالسعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل“.

وتأمل بومبيو أن تنضم الرياض إلى اتفاقيات أبراهام التي جرى توقيعها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب RT.

وتوجَّه بومبيو في التسجيل المصور إلى “حركة مكافحة معاداة السامية“، قائلاً: “خلال رئاسة ترامب، وافقت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات مع إسرائيل”.

The post نتنياهو: هناك أربع دول في طريقها للتوصل إلى سلام مع إسرائيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ