منح وزيادة في الأجور يأمر بها الأسد في ذكرى مرور 10 أعوام على الأزمة

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسومين يقضيان بصرف منحة ماليه لمرة واحدة للعاملين والمتقاعدين في الدولة بالإضافة لرفع أجور الساعات التدريسية ورفع القرض الطلابي الشهري.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء سانا، أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية (11.7 دولار، حسب سعر الصرف غير الرسمي)

لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، و40 ألف ليرة سورية (9.4 دولار) لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم /88/ للعام 2021 القاضي بـرفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة، سواء كانوا من داخل الملاك، أم من خارجه، وذلك وفقاً للشهادة العلمية التي يحملونها.

كما وجّه الأسد مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ست مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.

كما وجّه الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.

ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وفي الشأن السوري، أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، أمس الاثنين، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.

