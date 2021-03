صحيفة: شركة روسية تتولى استثمار نفط ساحل طرطوس لـ 33 عام

صادقت الحكومة السورية على العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وشركة كابيتال الروسية للتنقيب على النفط وتنميته في ساحل طرطوس .

وبحسب صحيفة “الثورة” السورية تمت المصادقة على العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة كابيتال محدودة المسؤولية الروسية للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم واحد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة ٢٢٥٠ كم٢.

ووفقاً للصحيفة جاء في العقد: “تمنح الدولة السورية شركة كابيتال حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة المذكورة” .

وحسب العقد الموقع فإن مدة العقد تقسم إلى فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها ٤٨ شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها ل ٣٦ شهراً إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها ٢٥ عاماً قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية .

أما فيما يخص تقاسم الحصص فالأمر مرتبط بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازاً طبيعياً .

ويعتبر العقد الموقع هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف في البلوك رقم / ٢ / الموقع مع شركة ايست ميد عمريت، والممتد من شمال طرطوس الى جنوب بانياس بمساحة ٢١٩٠ كم٢، حيث تم الانتهاء من الدراسات والتقييم وتم تحديد مواقع أولية للحفر بانتظار إجراء الدراسات السايزمية الثلاثية الأبعاد.

في سياق متصل، كانت وزارة التجارة الداخلية السورية، قد أعلنت أمس الاثنين، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

