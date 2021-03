بعد فشل محاولات تركيا إنهاء وجود قوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عيسى شمال شرقي سوريا،يبدو أنها تتجه إلى تطويقها بقواعد عسكرية.

حيث تمثل مدينو عين عيسى “عاصمة” الإدارة الذاتية التي تسير شؤون المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا ، في شمال شرق سوريا، حيث تقع في ريف الرقة الشمالي.

وأقر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحركات التركية تتصاعد في محيط المدينة بشكل ملحوظ، حيث تعمد إلى إحاطتها بالقواعد العسكرية.

وعلاوة على أنها “عاصمة” الإدارة الإذاتية، فإن المدينة تتمع بأهمية استراتيجية، نظرا إلى موقعها الجغرافي كونها تقع قرب الطريق الدولي M4.

كما تربط محافظات عدة مثل الحسكة والرقة ودير الزور شرقا بمدينة حلب شمالا، كما تصل عبر شبكة طرق رئيسة شرق الفرات بغربه،

زيادة على ذلك تمنح الطرف الذي يسيطر عليها عسكريا قدرة على التحكم بطرق المواصلات والإمداد اللوجستي بين مناطق عدة.

وصرح المرصد إن أنقرة تعمل على تدشين قواعد قريبة من المدينة، ونقل عن مصادر قولها إن الأتراك يعملون على إنشاء قاعدة خامسة لهم في تلك المنطقة.

موضحة أنه يجري استقدام تعزيزات عسكرية ولوجستية وتشييد قاعدة مقابل قرية الدبس بالمحاور الغربية لعين عيسى.

وقبلها ، شيّد الأتراك 4 قواعد تتوزع على الشكل التالي: الأولى مقابل عين عيسى من الجهة الشمالية، والثانية مقابل قرية جهبل شرق المدينة والثالث مقابل محطة الوقود غرب عين عيسى والرابعة ماقبل محطة وقود عاصمة غرب عين عيسى.

وكانت تركيا شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في عام 2019، أطلقت عليها “نبع السلام”، لكن منظمات حقوقية نشرت تقارير تشير إلى ارتكاب أنقرة جرائم حرب خلال هذه العملية.

وخلال “نبع السلام”، قصف تركيا بشكل كثيف مدينة عين عيسى، وتقدمت كثيرا منها بالتعاون مع ميليشيات سورية موالية لها، وتكرر الأمر في وقت لاحق بعد نهاية العملية.

وتقول تركيا إن قوات سوريا الديموقراطية تتخذ من المدينة نقطة انطلاق لشن هجمات تزعجها، وتطالب بانسحابها من هناك، لكن “قسد” ترفض الانسحاب على اعتبار أن المنطقة خارج مناطق تفاهمات تركيا وروسيا.

The post ماذا تريد أنقرة من عاصمة “سوريا الديمقراطية”؟ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ