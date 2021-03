ماهي معوقات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهل يفعلها جو بايدن؟

نشرت مجلة Foreign policy الأمريكية تقريراً أشارت فيه إلى أن الرئيس جو بايدن وضع هدفاً على أجندته يتمثل في الانسحاب من أفغانستان والعمل على إنهاء الحرب الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والتي باتت تُعرف الآن غالباً باسم “الحرب الأبدية”، لكن بايدن وكبار مسؤولي إدارته يواجهون معارضة شديدة من مسؤولين عسكريين واستخباراتيين مخضرمين يخشون من أن يكون القيام بذلك خطوة متخذة قبل أوانها، وفقاً لمصادر في الإدارة الأمريكية وعاملين في مجال حقوق الإنسان.

تنظيم القاعدة وفروعه

لكن الأمر لا يتعلق فقط برغبة بايدن في الخروج من أفغانستان أو تقليص هجمات الطائرات المسيّرة أو عزمه على إغلاق معتقل غوانتانامو نهائياً، إذ ثمة سؤال كبير يتعلق بما إذا كان تنظيم القاعدة وفروعه، والذي كان حجةً لتبرير الحرب على أفغانستان في المقام الأول، لا تزال تشكّل تهديداً استراتيجياً للولايات المتحدة. ومن ثم، يريد بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية طيّ هذه الصفحة برمتها، في حين يبدي بعض كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ومجتمع الاستخبارات اختلافهم مع هذه الخطوة.

الواقع أن بايدن، مثله مثل كبار مساعديه، وعلى رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عازمون على وضعِ حدٍّ لأكبر قدر ممكن من بقايا هذا الفصل الممتد لعقدين من الزمن والوفاء بتعهدات بايدن الانتخابية. وفي نوعٍ من التشديد على رغبة إدارته في التركيز على أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بدلاً من الانخراط في حروب الشرق الأوسط، قال بايدن في توجيهاته الأمنية التي أصدرها على المستوى الوطني مؤخراً: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تخوض، وهي لن تخوض مرة أخرى، (حروباً أبدية) تكلف آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات”.

وإنفاذاً لهذه الرؤية، سعى فريق بايدن خلال الأسابيع الأخيرة إلى استكمال عملية الانسحاب من أفغانستان، وتضييق نطاق استخدام الطائرات بدون طيار، وإلغاء قانون “التصريح باستخدام القوة العسكرية لعام 2001” (AUMF) الذي أطلق الحرب على الإرهاب ثم استخدم بعدها بعام لتسويغ غزو العراق، وإنهاء الحرب في اليمن، والشروع في عملية إغلاق معتقل غوانتانامو.

معارضة عسكرية للانسحاب من أفغانستان

ومع ذلك، فإن مسؤول في الإدارة مطلع على المناقشات قال للمجلة إن “قوات الخدمة في الجيش ومجتمع الاستخبارات الأمريكي تقاوم” بعض هذه التحركات. ويجادل بعض المعارضين منهم بأن إعلان النجاح السابق لأوانه والانسحاب بهذه السرعة من أفغانستان والشرق الأوسط من شأنه أن يجعل بايدن عرضةً لنفس الانتقادات التي تعرض لها الرئيس السابق باراك أوباما عندما انسحب من العراق في عام 2011، ليجد أنه ما لبث أن فتح بانسحابه الباب أمام صعود تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وفي مقابلة أُجريت معه الخميس 11 مارس/آذار، أقر مسؤول كبير في الإدارة الحالية بوقوع نقاش “حاد” داخل الإدارة حول كيفية إنهاء حروب أمريكا الأبدية، لكنه أضاف: “لم نعلن أننا وصلنا إلى أي شيء يمكن وصفه بأنه نقطة تحول في هذا الموضوع. لا تزال هناك تهديدات إرهابية كبيرة للولايات المتحدة ومصالحها في الخارج”. كما نفى أن يكون النقاش قد شهد انقسامات حادة في الرأي بين مسؤولي الإدارة السياسيين ومسؤولي الخدمة في الجيش والاستخبارات. ومن جانبهم، رفض المتحدثون باسم الاستخبارات القومية الأمريكية والبنتاغون التعليق.

لكن موقع Politico كان قد ذكر الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر في الإدارة، القول إن بايدن “ينوي العمل مع الكونغرس لإلغاء تصاريح الحرب التي استندت إليها العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين، والتفاوض من أجل تشريع جديد يحدُّ من الطبيعة المفتوحة للحروب الخارجية الأمريكية”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن يريد “إطاراً ضيقاً ومحدداً” جديداً يعمل على حماية المواطنين الأمريكيين، وفي الوقت نفسه “ينهي حروب أمريكا الأبدية”.

العودة إلى نقطة البداية في أفغانستان

إذ يخشى بعض المسؤولين المخضرمين من أن انسحاباً مبكراً من أفغانستان قد يعود بالولايات المتحدة إلى حيث بدأت، مهددةً من دولة تستضيف تنظيم القاعدة وتهيمن عليها حركة طالبان. ويشير هؤلاء إلى أنه بموجب اتفاقية السلام التي أبرمها دونالد ترامب مع طالبان، كان على الجماعة أن تقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة، لكنها لم تفعل ذلك. من جهة أخرى، لطالما كان بايدن من المدافعين المتحمسين عن الانسحاب، وقد أخذ يقول لسنوات إن حكومة أفغانستان فاسدة وغير جديرة بالثقة.

والآن تقترح إدارة بايدن أن يتقاسم الرئيس الأفغاني أشرف غني السلطة مع حركة طالبان المنبعثة من جديد في حكومة “جديدة وشاملة”، وقال بلينكن مؤخراً في رسالة إلى الرئيس الأفغاني إن الولايات المتحدة تدرس انسحاباً كاملاً للقوات الأمريكية بحلول الأول من مايو/أيار إذا لم يمتثل لهذا الاقتراح.

ورغم أن حرب أمريكا على الإرهاب قد تسببت في تشريد عشرات الملايين حول العالم، ودمار دول كثيرة في إفريقيا وآسيا، فإن حرب أفغانستان بالتحديد تحولت إلى كابوس لواشنطن لا يبدو له مخرج مقبول، بحسب تقارير أمريكية.

وفي المقابل، يرى بعض كبار المسؤولين الحاليين والسابقين أن القاعدة والجماعات المتفرعة عنها قد تم بالفعل تحييدها على نحو فعال، على الأقل من جهة تشكيلها تهديداً مباشراً للولايات المتحدة. ومن ثم، فهم يفضلون التخلي عن مواصلة الحرب على الإرهاب التي بدأها جورج دبليو بوش، ويميلون إلى التعامل مع تنظيم القاعدة كما تفعل الدول الأخرى، قضية جنائية يتعامل معها على نحو أفضل رجال الشرطة والمحاكم.

وفي مقابلة مع مجلة Foreign Policy، قال وزير الأمن الداخلي السابق جيه جونسون، إنه يعتبر “الحرب على الإرهاب” قد انتهت، “فالصراع المسلح الذي صرّح به الكونغرس في عام 2001، فيما يتعلق بتنظيم القاعدة، قد انتهى قانونياً وعملياً. لقد تم تدمير القاعدة الأساسية للتنظيم بفاعلية، كما أن قدرة التنظيم على شنِّ هجوم استراتيجي ضد الولايات المتحدة، على نحو ما حدث في عام 2001، قد تلاشى بدرجة كبيرة”.

واستشهد سيث جونز، خبير مكافحة الإرهاب في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS)، بدراسة من المقرر أن تنشر قريباً وتشير إلى أن “عدد المؤامرات لشنِّ همات داخل الولايات المتحدة قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عقدين”.

وفي غضون ذلك، يركّز بايدن على تهديد أكبر في الوقت الحالي، فقد وجه الرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إعادة التركيز على التهديدات الداخلية من ميليشيات اليمين المتطرف من النوع الذي أفضت أنشطته إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد التزم على مدار عقدين بصرف الحصة الأكبر من موارده إلى عمله الخاص بالقضاء على تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات المسلحة، في حين أن التهديد اليميني المحلي قد أخذ يتفاقم خلال تلك الفترة.

يتفق بعض مسؤولي إدارة بايدن مع تقييم جيه جونسون، وهو أحد الأسباب التي تدفع الإدارة إلى الضغط على الكونغرس لتقويض أي تمديد لقانون التصريح باستخدام القوة العسكرية لعام 2001، كما أمر مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، بإجراء مراجعة واسعة النطاق لسياسات مكافحة الإرهاب، ويشارك وزير الدفاع لويد أوستن بتقييم يتعلق بالوضع الدفاعي العالمي.

