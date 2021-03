سوريا.. ارتفاع جنوني بأسعار البنزين والغاز بالسوق السوداء

عقب رفع الحكومة سعر البنزين والغاز المنزلي في سوريا، شهدت أسعار المحروقات، الثلاثاء، ارتفاعاً جنونياً في السوق السوداء في ريف العاصمة دمشق.

حيث وصل سعر البنزين إلى 2300 ليرة سورية، بزيادة أكثر من ضعفين عن السعر الرسمي الذي تم تحديده أمس بـ750 ليرة في محطات الوقود.

أما جرة الغاز فارتفع سعرها بالسوق السوداء إلى 35 ألف ليرة، وهو ما يعادل عشرة أضعاف سعرها الجديد الذي تم تحديده بـ3850 ليرة سورية، وبحسب ما ما جاء على موقع “قناة حلب اليوم”.

الجدير ذكره، أن رفع الأجور لم يكن نسبياً إلا أن التجار وكالعادة استغلوا غياب الرقابة الحكومية عن السوق السوداء والقرار الحكومي في تحقيق هامش أرباح أكبر من المعتاد، حيث يضطر الأهالي للتعامل معهم بسبب شح مادتي الغاز والبنزين لدى محطات الدولة.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، يوم أمس الاثنين، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.

وكانت قد أعلنت وزارة النفط السورية، تخفيض كميات البنزين بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20%، المخصصة للمحافظات بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وقالت الوزارة، في بيان، “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، قامت وزارة النفط قبل أيام بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”.

The post سوريا.. ارتفاع جنوني بأسعار البنزين والغاز بالسوق السوداء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ