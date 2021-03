تحرك قانوني عاجل من المريخ تجاه نادي سيمبا التنزاني

كشف نادي المريخ السوداني اليوم الثلاثاء عن تعرض ثمانية من لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة سيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي المريخ السوداني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن إصابة لاعبيه بكورونا، قائلًا: “بعثة المريخ تتسلم فحوصات كورونا قبل قليل و 8 حالات موجبة في صفوف اللاعبين”.

وأضاف: ” اللاعبون هم عبد الرحمن كرنقو، التاج يعقوب، بخيت خميس، رمضان عجب، توني، بكري المدينة، سيف الدمازين، عماد عبد المنعم”.

وأتم:” قرر نادي المريخ تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي يتهم نادي سيمبا التنزاني بالتلاعب في النتائج”، حسبما أفادت صحيفة (الشروق).

تجدر الإشارة أن نتيجة المواجهة التي تجمع الفريقين لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة حتى كتابة هذه السطور.

وتعني خسارة فريق المريخ لمواجهة اليوم خروجه رسميًا من البطولة بعدما خسر الفريق لقائين سابقين أمام الأهلي المصري وفيتا كلوب، وفي رصيده نقطة وحيدة من تعادله السلبي أمام سيمبا في الخرطوم.

على صعيد متصل، كشف خبير اللوائح الرياضية المصري محمد بيومي، موقف فريق فريق المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا، من إشراك لاعبين موقفين خلال مباراته أمام سيمبا التنزاني الأخيرة.

وكان مسؤولو سيمبا التنزاني قد تقدموا بشكوى ضد المريخ بعد إشراك لاعبين موقفين من قبل الاتحاد السوداني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال محمد بيومي في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس” المصرية: “بناء على الفقرة 68 والفقرة 3 في لائحة الاتحاد الإفريقي، فاللاعب الذي يشارك في البطولات الإفريقية لابد أن يكون مقيدًا في سجلات الاتحاد المحلي”.

وتابع: “لكن في هذه الحالة فطبقًا للائحة يتم اعتبار المريخ خاسر مباراة سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون مقابل”، حسبما أفاد موقع (مصر اليوم).

وأوضح خير اللوائح: “في هذه الحالة الاتحاد السوداني هو المُخطئ، لأنه كان يجب عليه أن يرسل القائمة إلى الاتحاد الإفريقي بدون اللاعبين الموقوفين، ورفعهم من قائمة المريخ وبالتالي عدم قيدهم في الاتحاد المحلي”.

