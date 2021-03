كشف خبير في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعكف حاليا على مراجعة منهجية لأي إشارات ومخاوف تتعلق بسلامة لقاح ” أكسفورد -أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكنها توصي باستمرار التطعيم به حتى الانتهاء من تلك التحقيقات.

ويأتي ذلك بعد قرار بعض البلدان تعليق استخدام لقاح “أكسفورد-أسترازينيكا” عقب انتشار تقارير عن تعرض بعض الناس الذين حصلوا على اللقاح لجلطات.

وقد انضمت السويد ولاتفيا إلى ألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علقت استخدام اللقاح كإجراء احترازي.

كما أوقفت فرنسا وأيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيسلندا والنمسا مؤقتا التطعيم باللقاح، بينما أرجأت جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا التطعيم.

وأقر استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، إن التطعيم ضد “كوفيد-19” لن يقلل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى، إذ سيستمر حدوث الوفيات لأسباب أخرى، بما في ذلك بعد التطعيم، ولكن لا علاقة لها سببيا.

موضحا أن منظمة الصحة العالمية تدرك أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أوقفت استخدام مجموعة محددة من لقاح أسترازينيكا الموزع في الاتحاد الأوروبي، بناء على تقارير عن اضطرابات تخثر الدم النادرة لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحا من تلك الدفعة المعينة، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من إجراء تحقيق كامل.

وشدد الخولي أنه من المهم ملاحظة أن فوائد اللقاح تستمر في التفوق على مخاطره، ويمكن الاستمرار في إعطاء اللقاح أثناء التحقيق في حالات إحداث الانسداد التجلطي وهو ما يعرف بـ”انسداد الأوعية الدموية بسبب الجلطات”.

بالاضافة الى ذلك أشار خبير منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات (جي أي سي في أس) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تجري مراجعة منهجية لأي إشارات ومخاوف تتعلق بسلامة اللقاح، وتجتمع كل أسبوعين لتقديم المشورة للمنظمة بشأن أي إشارات أمان جديدة أو مخاوف تتعلق باللقاحات بوجه عام.

ولفت الخبير إلى أن هذه اللجنة تقوم أيضاً بتقييم التقارير الحالية بشأن “لقاح أسترازينيكا” بعناية، وبمجرد أن يتكوَّن لدى منظمة الصحة العالمية فهما كاملا لهذه الأحداث، سيتم على الفور إبلاغ الجمهور بالنتائج وأي تغييرات تطرأ على التوصيات الحالية.

The post خبير في الصحة العالمية يؤكد: فوائد أسترازينيكا أكثر من مخاطره appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ