تحدث مدير مركز مستشفى “إبراهيم مالك” للعزل، د. أكرم الطيب، كاشفاً عن ارتفاع معدلات التردد بحالات كورونا، على المركز مؤخراً.

هذا وقد ناشد د. أكرم الطيب، المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، في موجتها الثالثة، وفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

لافتاً إلى دخول 60 حالة مصابة بفيروس كورونا إلى مركز عزل إبراهيم مالك في الفترة من الأول من مارس الجاري، وحتى الأمس، الخامس عشر من ذات الشهر.

مشيراً إلى أن غاليبة الحالات لكبار السن، بالإضافة لظهور حالات في فئة الشباب، موضحاً أن تطعيم الكوادر العاملة بالمركز ما زال مستمراً.

كما أوضح مدير مركز عزل مستشفى إبراهيم مالك، عدم ظهور أي أعراض حرجة على الكوادر نتيجة التطعيم بلقاح كورونا.

مطالباً بتضافر الجهود لمنع انتشار الجائحة بالالتزام بالاشتراطات الصحية، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، لبس الكمامة، واستخدام المعقمات.

وفي سياق متصل، بدأ السودان الثلاثاء الماضي، إعطاء لقاح كورونا للعاملين في المجال الصحي في خط المواجهة الأول ضد الفيروس بعد أن تلقت البلاد الأسبوع الماضي أول شحنة من اللقاحات، وفق مسؤول في وزارة الصحة.

وقال الطاهر عبد الرحمن المسؤول في وزارة الصحة: “بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل“، حسبما أفاد موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية).

وتلقى السودان وهو أول بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا يحصل على لقاح كورونا عبر مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها الأمم المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الاولى من لقاح أسترازينيكا ضمت 808 ألف وحدة وصلت إلي مطار الخرطوم الأربعاء 3 مارس 2021، ويتوقع أن تغطي 414 ألفا من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.

وأمن السودان 4.3 مليون وحدة لقاح كورونا عبر “كوفاكس” ستصل تباعا خلال الأشهر القادمة حتى نهاية سبتمبر 2021. ويتوقع أن تغطي هذه الكمية 40%من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة، وفق عبد الرحمن.

وكان وزير الصحة عمر النجيب قد أعلن الأسبوع الماضي أن “اللقاح سيكون متوفرا بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن كقطاعات لديها الأولوية”.

The post الخرطوم.. ارتفاع معدلات التردد بحالات “كورونا” appeared first on Souk Ukkaz News.

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