ابن سلمان: السعودية لا تريد الحريري رئيسا لأي حكومة

قال ولي العهد السعودي “محمد ابن سلمان ” إنه ليس امام رئيس الحكومة اللبناني المكلف “سعد الحريري” الا الاعتذار عن التشكيل، مؤكدا ان السعودية لا تريده رئيسا لأي حكومة.

ونقل موقع “اخبار الخليج” عن ابن سلمان قوله بانه لا يمكن لحكومة ان تتالف من دون رضى المملكة وإن الحريري ينتظر وصول كلمة السرّ منها.

وأضاف بن سلمان بان السعودية لا تريد الحريري رئيسا للحكومة عقب الانهيار الاقتصاري ولو لف العالم كله و”اسرائيل” معه بحسب تعبيره.

وحذر بن سلمان من أي تنازل يمكن ان يقدمه الحريري لتشكيل الحكومة بوجود ممثلين من حزب الله، مهددا باصدار بيان سعودي شديد اللهجة تجاهه وسحب الجنسية السعودية منه.

أعلنت الوكالات تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية لملك سلمان بن عبد العزيز، مرجحاً عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى واجهة المشهد السياسي قريباً.

وحسب موقع “الواقع السعودي”، جاء ذلك، وفق مقطع فيديو أجاب فيه سعد الفقيه مؤسس حزب الاصلاح على عدد من الأسئلة التي وصلته من المتابعين السعوديين بشأن صحة الملك سلمان ومستقبل المملكة خلال السنوات المقبلة.

وقال الفقيه، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس مهمشاً فقط بل ولا يدري ما الذي يجري في المملكة مضيفاً: “بدأ معه زهايمر منذ 2013 ووصل إلى مرحلة اللا عودة في 2016 أو 2017”

وأضاف الفقيه: “الملك سلمان لم يعد يستطيع أن يدرك ما يجري وذاكرته القريبة لا تتجاوز بضعة دقائق وبالتالي فإنه بالضرورة يجب أن يهمش”.

وتابع: “اللوم ليس على الملك سلمان أو نجله محمد بل اللوم على الشعب كله والأسرة الحاكمة والمثقفين الذين يدركون الحقيقة ويتجاهلونها”.

-وفيما يتعلق بالرفض الدولي للتعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الفقيه: “عدم التعامل مع ابن سلمان هذا بروتوكل عالمي ويواصل العالم التعامل مع الملك سلمان بشكل طبيعي لحين الإعلان الرسمي من الدولة بأنه مصاب بالمرض”.

وحول إمكانية إقدام ابن سلمان على شن حملة اعتقالات جديدة بالسعودية لأمراء أل سعود، قال: “ابن سلمان لن يعيد اعتقال أفراد الأسرة الحاكمة فهو أخذ أموالهم كلهم وبدأ بشكل تدريجي من أصحاب المليارات إلى الأقل فالأقل حتى لا يبقى أحد غني في البلد إلا هو”.

وأضاف: “كل من يستلم بعد محمد بن سلمان سيجبر على تقديم التنازلات لأن ابن سلمان فضحهم واذلهم وأهانهم”.

-وفيما يتعلق بالأمير أحمد بن عبد العزيز، أكد الفقيه، أن الأمير السعودي لا يختلف عن النظام الحاكم في السعودية فهو لديه عقلية الامتلاك ولديه شعور بتفوق آل سعود ولديه التبعية لأمريكا, واستدرك بالقول: “لكن عنده جانب أفضل منهم فهو ليس ساديا وهو أخف منهم في هذا الجانب وهو ليس شرير مثل محمد بن سلمان وآخرين.

وأضاف: “الأمير أحمد ليس لديه نزعة ضد الدين ويحترم العلماء والإسلاميين والشخصيات الإسلامية في الخارج وعندما استلم وزارة الداخلية حسن أوضاع السجون وأطلق سراح بعض المعتقلين ولكنه أزيح من قبل الملك عبد الله بعد ذلك”.

