تدريبات بحرية تركية مشتركة مع الولايات المتحدة شرقي المتوسط

أقرت وزارة الدفاع التركية بإجراء تدريبات بحرية تركية مشتركة مع الولايات المتحدة اليوم في مياه شرقي البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهد توترا متزايدا بين كال من تركيا واليونان.

كما أوضحت وزارة الدفاع التركية أن السفينة “غمليك” التركية ستشارك في التدريبات، إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية “أيزنهاور” جنوب جزيرة رودوس.

ومن المقرر أن تشارك السفينتان في تدريبات بحرية واسعة شرقي المتوسط في 18 من الشهر الجاري.

وفي نفس الوقت تشهد منطقة شرقي المتوسط توترا متصاعدا منذ تأكد احتضانها مخزونا كبيرا من موارد الطاقة، وكذلك تشهد مناورات عسكرية بين أطراف متعددة.

وتتهم أثينا تركيا بالتنقيب بشكل غير مشروع عن الغاز الطبيعي قبالة جزرها، حيث ترد أنقرة بأنها تنقب في مناطق تنتمي إلى الجرف القاري التركي.

وقد وقعت تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج؛ الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وأثارت الاتفاقية التركية الليبية غضب كل من مصر وقبرص واليونان، وذلك في ظل أجواء توتر بين تركيا واليونان بشأن الخلاف السيادي على مناطق في شرقي البحر المتوسط، ووقع احتكاك بين جيشي البلدين صيف العام الماضي.

وقبل أيام، انتهت في البحر المتوسط مناورات عسكرية قادها سلاح البحرية الإسرائيلي بمشاركة كل من الولايات المتحدة واليونان، في حين أعلنت واشنطن أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بالمنطقة، والمبادرات التركية الأوروبية لحل الأزمة.

وتضمنت المناورات التدريب على استخدام نظام مضاد لتهديد الغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ ومحاكاة حرب بين سفن وفرقاطات عسكرية. وانضمت إليها -للمرة الأولى- كل من فرنسا وقبرص.

ونفى مصدر عسكري إسرائيلي أن تكون المناورات موجهة ضد تركيا، وقال إن مصر ستشارك قريبا بصفة مراقب في مناورات بحرية في المتوسط مجدولة على قائمة مناورات البحرية الإسرائيلية للعام الجاري.

