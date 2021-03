الكرملين : الأسد رئيس شرعي لسوريا ونجهد لدفع التسوية السياسية في البلاد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء وفي بيان يصدر كتوثيق لكافة المستجدات المحلية، أن الكرملين يعتبر بشار الأسد رئيسا شرعيا لسوريا.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: “اعتقادنا أن الأسد رئيس شرعي للدولة السورية ونعمل جاهدين لتحفيز العمل على وضع الدستور (السوري) ودفع التسوية السورية في مسارها السياسي بشكل عام”.

اعرب الكرملين الروسي، عن أمل موسكو بأن لا يشتد مرض على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، عقب إعلان اصابتهما بفيروس كورونا.

ومن جانبة، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “صراحة ليس لدي أي معلومات عن كيفية علاج الرئيس (السوري) وزوجته، ولا أعلم أيضا إذا ما كان قد طلب مساعدة من أي نوع”​​​.

وأشار بيسكوف إلى أن المتخصصين الروس “اكتسبوا خبرة كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد”، مضيفا: “وليس لدي أي شك في أنه إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور”.

كما وعبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن أمله بأن تكون إصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا خفيفة، وأن يحصلا على أجسام مضادة لاحقا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبالامس، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، على صفحتها الرسمية، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

وأشارت صفحة الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته قد شعرا بأعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء فحص تم التأكد من إصابتهما بالفيروس.

وأكدت أن حالتهما مستقرة وأنهما بحالة جيدة، سيتابعان عملهما خلال فترة الحجر المنزلي التي ستستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقلت صفحة الرئاسة و الكرملين تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية للشعب السوري وكل شعوب العالم، داعين السوريين للالتزام بالإجراءات الوقائية، كما توجها بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وفي السياق، صرَّح فلاديمير رادتشينكو، رئيس قسم الصحة في القوات الروسية العاملة في سوريا، أواخر يناير الماضي، أن لقاح كورونا الروسي وصل إلى سوريا وأن حملات التطعيم قد بدات.

وأكد رادتشينكو أن اللقاح ضد فيروس كورونا الروسي وصل إلى قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية السورية، وأن عملية التطعيم بدأت بشكل طوعي بين جنود القوات الروسية في سوريا، بحسب سناك سوري.

فيما صرَّح مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، توفيق حسابا، أن اللقاح ضد فيروس كورونا في طريقه للوصول إلى سوريا ولم يفصح عن مصدره.

وأوضح حسابا أنه يجري العمل على تعديل قانون في الدستور السوري بخصوص استقدام اللقاحات إلى سوريا والذي يقضي بعدم إحضار أي لقاح إلى سوريا ما لم يمر على استخدامه أقله 3 سنوات.

The post الكرملين : الأسد رئيس شرعي لسوريا ونجهد لدفع التسوية السياسية في البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ