قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس، اليوم الثلاثاء، إن هنالك دراسة لرفع أسعار التاكسي يجري العمل عليها قبل صدور قرار تعديل سعر البنزين بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.

وأوضح الدباس أنه سيتم مراعاة قرار تعديل سعر البنزين الأخير لتضاف لنسبة مدروسة على التعرفة، التي كانت بالأصل قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تصدر مطلع الأسبوع القادم، حسبما أفاد موقع (الاقتصادي).

وأشار الدباس إلى أنه سيتم نشر تعرفة أسعار التاكسي الجديدة وتعميمها باستخدام لاصقات على جميع التكاسي العاملة في دمشق دون اللجوء إلى تعديل العدادات حاليًا.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس، قرارين، نص الأول على توحيد سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم من نوع أوكتان 90 ليصبح الليتر بـ750 ليرة، فيما نص الثاني على رفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 2,000 ليرة.

تجدر الإشارة أنه وعقب رفع الحكومة سعر البنزين والغاز المنزلي في سوريا، شهدت أسعار المحروقات، الثلاثاء، ارتفاعاً جنونياً في السوق السوداء في ريف العاصمة دمشق.

حيث وصل سعر البنزين إلى 2300 ليرة سورية، بزيادة أكثر من ضعفين عن السعر الرسمي الذي تم تحديده أمس بـ750 ليرة في محطات الوقود.

أما جرة الغاز فارتفع سعرها بالسوق السوداء إلى 35 ألف ليرة، وهو ما يعادل عشرة أضعاف سعرها الجديد الذي تم تحديده بـ3850 ليرة سورية، وبحسب ما ما جاء على موقع “قناة حلب اليوم”.

الجدير ذكره، أن رفع الأجور لم يكن نسبياً إلا أن التجار وكالعادة استغلوا غياب الرقابة الحكومية عن السوق السوداء والقرار الحكومي في تحقيق هامش أرباح أكبر من المعتاد، حيث يضطر الأهالي للتعامل معهم بسبب شح مادتي الغاز والبنزين لدى محطات الدولة.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، يوم أمس الاثنين، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

The post دمشق بصدد الإعلان عن تعرفة جديدة بخصوص أسعار التاكسي appeared first on Souk Ukkaz News.

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