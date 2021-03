مدرب شباب بلوزداد: كنا نستحق الفوز أمام الهلال

أبدى الفرنسي فرانك دوما، مدرب فريق شباب بلوزداد الجزائري، حزنه عقب تعادل فريقه أمام الهلال السوداني.

وتعادل الهلال السوداني، على ملعبه بدوري أبطال أفريقيا، دون أهداف مع شباب بلوزداد، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال دوما خلال المؤتمر الصحفي “كنا نتمنى العودة بنتيجة إيجابية إلى الجزائر، ولكن للآسف التعادل كان سيد الموقف، رغم أننا كنا نستحق الفوز”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وتابع “كنا الطرف الأفضل، قدمنا مباراة جيدة، تأثرنا بحرارة الطقس في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تغيرت المعطيات وظهرنا بمستوى أفضل”.

ونوه دوما “لم نتمكن من استغلال المساحات التي تركها لاعبو الهلال“.

وأتم مدرب شباب بلوزداد “أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي نهدر فيها الفرص بطريقة ساذجة، لا نسجل الأهداف في مباريات حاسمة، يجب علينا مراجعة أنفسنا، وتصحيح الأمور”.

وبهذا التعادل، رفع الهلال وشباب بلوزداد رصيديهما إلى 3 نقاط لكل فريق، احتلا بها المركزين الثاني والثالث.

على صعيد متصل، وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، رسالة دعم إلى مواطنه ومساعده السابق ريكاردو فورموزينهو، الذي تولى تدريب الهلال السوداني.

وقدم النادي السوداني مدربه الجديد خلال مؤتمر صحافي أقيم، يوم الأربعاء الماضي، وتوجه فورموزينهو بالشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للهلال، على دعمه ومنحه فرصة تدريب الفريق، وأبدى سعادته وفخره بتدريب أحد أكبر الأندية في قارة إفريقيا.

علما أن فورموزينهو سبق وعمل مساعدا للمدرب مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، كما يضم طاقمه المساعد في الهلال عددا من الأفراد الذين عملوا مع مورينيو سابقا في تشيلسي وإنتر ميلان إضافة إلى ريال مدريد.

ووجه مورينيو رسالة دعم إلى طاقمه السابق، وذلك في رد على صورة نشرها فورموزينهو عبر “إنستغرام” عقب توليه تدريب الهلال السوداني، قال خلالها مدرب توتنهام: أتمنى لكم كل التوفيق، وواثق من أنكم ستصبحون أبطالا.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام السودانية، تحدث مدرب نادي الهلال السوداني الجديد، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، بواقعية عن مشاركة الفريق ببطولة دوري الأبطال الإفريقية.

وكشف عن طموحاته مع الفريق، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد لتقديم المدرب لوسائل الإعلام.

وتحدث فورموسينيو، الذي شكر رئيس لجنة تطبيع الهلال، ورئيس النادي الفخري تركي آل الشيخ، على الثقة في منحه فرصة تدريب الفريق السوداني.

