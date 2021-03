رئيس العراق يتحدث عن “منظومة الحكم” في البلاد.. ويدعو إلى حوار وطني

صرح الرئيس العراقي، برهم صالح، أن منظومة الحكم في البلاد تحتاج إلى مراجعة بنيوية نظرا ل كونها لا تفي بمتطلبات المواطنين العراقيين”.

كما ذكر صالح، في لقاء خاص ضمن برنامج “مع جيزال” : “لنكن صريحين وأنا أتكلم كرئيس للدولة العراقية وأقولها جهارا نهارا وبكل صراحة ودون تردد هذه المنظومة لا تفي بمتطلبات العراقيين لأن فيها خللا بنيويا”.

وقال مضيفا :”العراقي يستحق حياة أفضل وخدمات أفضل ونظاما تعليميا أفضل وتمثيلا أفضل في الحكم، حقيقة، عقد اجتماعي جديد”.

وتابع قوله : “ما حدث في 2003 كان لا شك نقطة تحول في التاريخ العراقي. تبنينا دستورا ارتضاه العراقيون لأنفسهم فيصلا في انتخابات صوت عليها العراقيون، ولكن بعد التجربة تبين أن فيها مكامن خلل ليست قليلة”.

وأردف قائلا: “اذهبي إلى محافظات الجنوب اذهبي إلى الناصرية اذهبي إلى العمارة أو البصرة وغيرها من المحافظات حالة الخدمات حقيقة مؤلمة جدا”

كما أوضح الرئيس ، أثناء مقابلته مع جيزيل خوري، أن البلاد في حاجة إلى حوار وطني، مضيفا: “يجب أن نقر بأن المنظومة الحالية لا تفي بالغرض لا تفي بواجبها، نعم نحن بحاجة إلى حوار وطني، نجلس على طاولة مستديرة ونتحدث في عمق هذه المسائل، أين الخلل؟”

وأضاف: “هذا البلد بلد النفط وبلد الماء والخيرات والزراعة والمواقع الأثرية الكبيرة، وهذه الكفاءات النيرة الموجودة في بلادنا، العراقيون يستحقون أفضل”.

وحول نقل التجربة اللبنانية في العراق، صرح الرئيس: “لا أريد أن أدخل في متاهات التاريخ فلبنان كانت في فترة من الفترات منارة للشرق ككل، للتعايش والتسامح والتعددية”.

وأبرز الرئيس العراقي : “بالنسبة لي العقد الاجتماعي الجديد، الدستور الذي ارتضيناه في العراق عام 2003 كان مبنيا على توازنات معينة، وعلى رؤى معينة، ربما الطرف الكردي والطرف الشيعي إن صح التعبير كانوا أطرافا أساسية في صياغة ذلك المشروع، لكن الطرف السني مرة أخرى أقول إن صح التعبير لا يمكن أن يختزل في هذه العناوين، لظروف معينة كانت لهم تحفظات أو على الأقل قسم منهم فانتهينا إلى الإرهاب وإلى الحروب والعنف والصراعات”.

