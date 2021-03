تفاصيل توقيع “ميثاق الشرف” الفلسطيني للإنتخابات في القاهرة

أكدت الأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة والمجتمعة في القاهرة، الثلاثاء، التزامها التام بأحكام القرارات والمراسيم الرئاسية المنظمة لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني).

كما وشدد الفصائل الفلسطينية على التقيد التام بالقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يخص سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق النزاهة والشفافية.

وأصدرت الأحزاب والفصائل الفلسطينية ما سموه “ميثاق الشرف” فيما بينها، أكدوا من خلاله حرصهم على أن تسود العملية الانتخابية المنتظرة مناخ التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية، وذلك بما يخدم الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن الفلسطيني المنصوص عليه دستوريا في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.

زيادة على تعهد المجتمعين في القاهرة بالتعاون التام مع لجنة الانتخابات واحترام دور الشرطة الفلسطينية في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها و كذا احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت بالاضافة إلى حق الناخب في اختيار قائمته بكل حرية.

مع تأكيد التزامهم بالفترة الزمنية المحددة للدعاية و كذلك الالتزام بكافة الضوابط التي تضمن توفير مناخ الحرية والمنافسة الشريفة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

كما أعلن المجتمعون أيضا التزامهم بكافة القرارات التنظيمية التي تنظم مرحلة ما بعد إعلان نتائج عمليات التصويت، وما يرتبط بها من تنظيم لعملية التقدم بالطعون أو الإعتراضات.

