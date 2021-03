السودان .. المباحث تلقي القبض على آخر المتهمين في مقتل طالب الجامعة

ألقت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر السودانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وشرطة ولاية الخرطوم القبض على المتهم الثالث في قضية مقتل طالب الجامعة الإسلامية فور وصوله لمدينة بورتسودان.

حيث تلقت إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر معلومات بهروب المتهم الثالث إلى بورتسودان، ووجه مدير شرطة الولاية باستنفار قوة المباحث وتشكيل فريق مشترك من المباحث المركزية بالولاية ومباحث شرطة محلية بورتسودان.

فيما تم تقسيم القوة إلى مجموعات لتكثيف أعمال البحث والتي استمرت طيلة الليل إلى أن تمكنت قوة السوق الشعبي صباح الثلاثاء من إلقاء القبض على المتهم وهو في طريقه للهرب خارج السودان، حسبما أفاد موقع (الأحداث) السوداني.

وتم إحضار المتهم لرئاسة الإدارة بالولاية لإجراء التحريات معه وأثناء التحري الأولي أقر المتهم واعترف بجريمة مقتل طالب الجامعة الإسلامية بالاشتراك مع زملائه وتم عمل يومية إجراءات.

وسجل المتهم اعترافاً قضائياً أمام القاضي لصالح البلاغ بقسم أبو سعد ولمتابعة التحريات سيتم ترحيله لولاية الخرطوم.

من جانبه ثمن اللواء شرطة حقوقي النذير خضر مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية جهود الإدارات الشرطية في إماطة اللثام عن البلاغ في زمن قياسي.

في الأثناء، أصدر مجلس عمداء جامعة أم درمان الإسلامية في السودان خلال اجتماعه الثلاثاء عددا من القرارات وذلك عقب الأحداث الأخيرة التي أدلت إلى مقتل طالب بكلية المختبرات الطبية.

أهم تلك القرارات تأمين مداخل الجامعة، وتوفير قوات شرطية وإغلاق جميع منافذ عبور السيارات والمواصلات وتغيير الحرس الجامعي، وهيكلة إدارة الجامعة وتصفية عناصر النظام البائد، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأوضح بيان الجامعة على نسخة أن إدارة الجامعة تسلمت خلال لقاء الطلاب مع السيد وزير شؤون مجلس الوزراء أمس الإثنين مطالبهم مكتوبة وعقدت اجتماعا طارئا اليوم لمجلس العمداء.

وقرر المجلس تأمين مداخل الجامعة والتوجيه بإغلاق جميع منافذ عبور السيارات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات ضبط الدخول والخروج عبر بوابات الجامعة بواسطة الحرس الجامعي.

كما أصدر المجلس قرارات للتنفيذ الفوري لإعادة هيكلة الحرس ورفع كفاءته وجاهزيته كما ونوعا وتزويده بكل ما يلزم لتنفيذ تلك القرارات، بجانب توفير قوات شرطية داخل الجامعة لحين اكتمال تسوير الجامعة.

وذكر البيان أن إدارة الجامعة شرعت فورًا في توفير الاحتياجات وبناء عدد اثنين من نقاط بسط الأمن الشامل وقيام إدارة شرطة الجامعات بتوفير أفراد القوة وذلك على الجانب الشرقي للجامعة.

