مقتل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني مع مرافقه شرقي دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قائدا في الحرس الثوري الإيراني قتل مع مرافقه، نتيجة انفجار لغم أرضي في بادية الميادين شرقي مدينة دير الزور، ضمن مناطق ينشط فيها تنظيم داعش.

مشيرا إلى جولة جديدة من القصف الجوي على البادية السورية، حيث تشن طائرات حربية روسية غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى على سلسلة جبال البشري الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، لافتا إلى أن الغارات التي شنتها الطائرات الروسية يوم أمس، تقدر بنحو ثمانين ضربة جوية، استهدفت كهوفا ومغارات يرجح أنها أوكار لتنظيم داعش المنتشر في المنطقة.

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