تحالف الفتح يؤكد أن بعض السياسيين العراقيين مجندون للأنظمة الديكتاتورية

في تصريحات لاذعة أكد تحالف الفتح أن بعض الأنظمة الدكتاتورية جندت سياسيين عراقيين لمصلحتها وذلك لإدارة أجنداتها في العراق.

وصرح حامد الموسوي، عضو تحالف الفتح: ” للأسف نشهد اليوم في العملية السياسية أطرافا جُندوا كأدوات للأنظمة السياسية المعادية للتجربة العراقية الجديدة ومرة أدوات لخدمة مصالح الاحتلال فيما نراهم جزء من القرار السياسي”.

وقال الموسوي: ” تلك الأنظمة سعت في الكثير من الازمات داخل البلاد منها اللعب على الوتر الطائفي ومرة أخرى التهميش والاقصاء معتقدة بهذه الأفعال ان تبقي العراق تحت التوتر الأمني الدائم”.

وأضاف: ” المعلومات التي كشف عنها بشأن المخابرات الإمارتية في العراق ليست افتراضات انما معلومات مؤكد بالأدلة وموثقة لدى القوات الأمنية”.

كما نوه إلى أن: ” الامارات ومنذ سنوات كانت تملك غرفا إعلامية خاصة بإدارة الجماعات المنحرفة فكريا ومحاولة اغتيال مرجعيات النجف الاشرف”، وذلك نقلاً عن وكالة المعلومة.

وفي الشأن العراقي، أكد رياض مسعود النائب عن تحالف سائرون أن الوفد الكردي وصل اليوم إلى العراق من أجل المشاركة في مفاوضات الموازنة العامة ، قبل بدء جلسة التصويت عليها .

حيث نقلت وكالة المعلومة عن المسعودي قوله أن ” الوفد الكردي وصل الى بغداد لاجراء المفاوضات الأخيرة مع اطراف حكومية ونيابية للاتفاق على الصيغة النهائية لاستحقاق الإقليم بالموازنة ” .

و أوضح المسعودي أن ” مفاوضات الوفد الكردي ستستمر اليوم وحتى صباح الغد قبيل بدء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة الغد الاثنين بعد ان وافق رئيس مجلس النواب على مقترح اكثر من 150 نائب بإدراجه على جدول اعمال جلسة الاثنين”.

و كان الوفد الكردي في العاصمة بغداد منذ فترة ، للبحث في حل الخلاف الدائر بين الطرفين حول حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية .

وزير المالية يوضح التعديلات على الموازنة العامة

أكد وزير المالية في العراق، علي عبد الامير علاوي اليوم، تضمين درجات الحذف والاستحداث، كذلك الاطباء والمحاضرين في موازنة 2021.

وقال وزير المالية علاوي: “الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية، ولا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل، حيث ركزت الورقة البيضاء على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة”.

