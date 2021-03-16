الرئيس اليمني يرفض تطبيق التجربة الإيرانية على اليمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، رفضه لفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بقوة السلاح الذي يستخدمه الحوثيون.

جاءت تصريحات هادي خلال لقائه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غزيزلي، حيث أكد ان الحكومة الشرعية متمسكة بإحلال السلام العادل والدائم المستند الى قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وخلال اللقاء أشاد هادي بالجهود الإنسانية المقدمة لليمن عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأستنكر سياسات الحوثيين الرامية الى تجويع الشعب اليمني واستغلال المساعدات وتجييرها لصالح المجهود الحربي وتجنيد الأطفال في الحرب

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن، استمرار تقديم الدعم لليمن وتوصيل المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني، مشيدا بجهود ودعم الرئيس للحكومة الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة لكافة المنظمات الدولية.

وفي الشأن اليمني، أعلن الجيش اليمني قبل يومين، عن أسره أمس فصيل كامل من جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال مواجهاته مع الجماعة في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة في اليمن.

وصرَّح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، بأنه تم أسر 18 عنصر من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب وأن أغلبهم من الأطفال.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله، ومقتل 5 عناصر من الجماعة كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح المسؤول في الجيش اليمني المعارك لا تزال جارية، وسط تقدّم لقوات الجيش اليمني وفرار ميليشيا الحوثي من الجبهات، بحسب المشهد اليمني.

فيما أعلن الجيش اليمني اليوم عن تحريره لمنطقة بني حسن، بعد اشتباكات أدت إلى تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله ومقتل العشرات من عناصرها.

كشف الجيش اليمني في 11 مارس الجاري، عن استعادته لمواقع جديدة من سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد المعارك الدائرة بينهما على مدار أسبوعين في محافظة تعز اليمنية.

وأكد الجيش اليمني أن “قوات الجيش سيطرت على جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي تعز والتحمت بجبهة الكَدحة بشكل كامل”.

وأردف أن “الجيش حرر صباح اليوم جبل غباري الاستراتيجي في مديرية الوازعية المطل على منطقة البَرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي”.

وأشار إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال المعارك”.

هذا وكانت قد استعادت قوات الجيش اليمني في 11 مارس الجاري، قطع عديدة من العتاد من بينها ناقلة جنود مدرعة “BTR-80A” من أيدي جماعة الحوثيين في اليمن.

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