تبون يستغل قطع المغرب علاقاته مع ألمانيا لتعزيز تقارب بلاده مع برلين

استغل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع السفارة الألمانية بالرباط لتعزيز تقارب بلاده مع برلين، وذلك من خلال مناقشة عدد من القضايا السياسية التي تهم المغرب؛ وأبرزها قضية الصحراء المغربية.

حيث خصص تبون استقبالاً لإليزابيث وولمبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بقصر المرادية، في وقت تمر فيه الأزمة المغربية الألمانية بسوء “تفاهم عميق” في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.

و حرصت وكالة الأنباء الجزائرية على إبراز موقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية، إذ نقلت على لسان السفيرة الألمانية أن برلين “ترافع من أجل حل قائم على القانون الدولي في إطار مسار الأمم المتحدة”، معربة عن أملها “في أن يتم قريبا تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء الغربية، من أجل إعادة بعث المسار”، بتعبيرها.

وتطرق اللقاء بين الرئيس تبون والدبلوماسية الألمانية إلى “إمكانية تثمين وتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والجزائر أكثر، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يمثل أحد المجالات القوية في علاقاتنا”، وفق ما صرحت به السفيرة إليزابيث وولمبرز.

وقد أشارت المسؤولة الدبلوماسية، في تصريحها، إلى أن ألمانيا “لطالما ساهمت عبر شركاتها في تنويع الاقتصاد الجزائري، من خلال توفير مناصب العمل ونقل التكنولوجيا”.

ملف الصحراء في الواجهة

لا يفوت الرئيس الجزائري الفرصة دون مناقشة ملف الصحراء في كل زيارة يقوم بها مسؤول إلى بلاده، حيث ناقش مع الرئيس المالي الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تطورات النزاع في الصحراء المغربية.

كما دعا الرئيس الجزائري والرئيس المالي باه نداو، في بيان مشترك، “طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات صلة وللأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والبيان التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

على الرغم من فشل الجزائر في انتزاع قرارات عملية بخصوص ملف الصحراء خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقد قبل أيام، فقد دعا تبون وباه نداو الاتحاد الإفريقي إلى “المساهمة في حل نزاع الصحراء الذي يهدد السلم والأمن في القارة”.

وكانت الجزائر قد عبرت عن غضبها من تصريحات غوتز شميدت بريج، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، بعد حوار أجراه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، والذي أكد أنه يرى مبادرة الحكم الذاتي حلا واقعيا وعمليا.

وشدد السفير الألماني بالرباط على أنه “من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية وذي ثقة”، مثل هذا المشروع الذي يقترحه المغرب، معتبراً أن وضعية جبهة “البوليساريو” اليوم “صعبة” بعد تلقيها ضربتين متتاليتين مؤخرا؛ الأولى في أحداث معبر الكركرات، والثانية من خلال الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.

