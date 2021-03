سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي والتي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.

ولم ترد أي معلومات حول الخسائر، فيما ذكرت وسائل إعلامية محلية اليوم أن جهاز الشرطة في مدينة عفرين قرر إغلاق مداخلها، بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام.

ونقل موقع “عنب بلدي” عن مسؤول المكتب الإعلامي في مجلس عفرين المحلي عبيدة الحياني أن الإغلاق سيبدأ اليوم وحتى 21 من الشهر الحالي، ومن الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.

وقال الحياني إن سبب الإغلاق “المخاوف من هجمات انتقامية محتملة على المدينة” وأشار إلى أن إعلان الإغلاق يتزامن مع ذكرى السيطرة على المدينة في إطار ما عرفت بعملية “غصن الزيتون.

وفي الشان السوري، تعرضت حافلة، الثلاثاء، كان يستقلها جنوداً من الجيش السوري، لـ”هجوم إرهابي” في ريف درعا جنوب سوريا، ما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى بين العناصر.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) بعد ظهر اليوم، “استشهد عدد من عناصر الجيش العربي السوري وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي”.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن “الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب”.

وفي سياق متصل، ووسط ما تعيشه محافظة درعا من انفلات أمني، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال عنصر من عناصر الجيش السوري يوم الأحد الماضي، في ريف محافظة درعا الشرقي.

ونقلت مصادر اعلامية محلية, أنباء عن استهداف مجهولون يستقلون دراجة نارية لعنصر من الجيش السوري برتبة مساعد أول، واسمه محمد كامل العباس، رشاً بالرصاص الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور.

وأضافت المصادر الإعلامية, أن اغتيال المساعد أول محمد كامل العباس تم على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية شرقي درعا.

وأوضحت المصادر أن العباس يعود أصله إلى بلدة كفرنان في منطقة الرستن بريف حمص، ويخدم في اللواء 52 ميكا شرق مدينة الحراك بدرعا.

